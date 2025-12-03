Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли пакет поправок о полном запрете вейпов
00:04 03.12.2025 (обновлено: 00:07 03.12.2025)
В Госдуму внесли пакет поправок о полном запрете вейпов
россия
владислав даванков
ярослав нилов
яна лантратова
госдума рф
справедливая россия
кпрф
россия
россия, владислав даванков, ярослав нилов, яна лантратова, госдума рф, справедливая россия, кпрф
Россия, Владислав Даванков, Ярослав Нилов, Яна Лантратова, Госдума РФ, Справедливая Россия, КПРФ
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы внесла в палату парламента пакет поправок, направленных на полный запрет оборота вейпов и никотиносодержащих жидкостей в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами поправок стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия"), председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и депутаты Дмитрий Свищев (ЛДПР), Дмитрий Гусев (СР).
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Госдуме надеются на поддержку законопроектов о запрете продажи вейпов
6 ноября, 23:58
"Запрещается розничная и оптовая торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей жидкостью, безникотиновой жидкостью, раствором никотина (в том числе жидкостями для электронных средств доставки никотина), а также устройствами для потребления такой продукции", - сказано в документе.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Гусева, поправки внесены в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства" и статью 44 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".
Поправками предусматривается полный запрет на осуществление розничной и оптовой торговли не только никотинсодержащими жидкостями, никотином, растворами никотина, но и безникотиновыми жидкостями, которые также используются в вейпах.
"Дмитрий Гусев подчеркнул, что поправки основаны на позициях экспертного сообщества, медиков и профильных федеральных ведомств, которые неоднократно указывали на угрозы для здоровья детей и подростков. Полный запрет, по мнению авторов, позволит устранить правовые лазейки и сформировать однозначную правоприменительную практику", - сказано в сообщении пресс-службы парламентария.
Президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. Позднее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции заявил, что регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве.
В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко пояснили журналистам, что запрет на розничную продажу вейпов в регионах возможен в качестве эксперимента, поскольку ограниченное действие такой нормы позволит оперативно оценить эффективность регулирования в том или ином субъекте, его позитивное или негативное влияние.
Продукция vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Госдуме предложили наделить регионы правом вводить запрет продажи вейпов
29 октября, 07:15
 
Россия Владислав Даванков Ярослав Нилов Яна Лантратова Госдума РФ Справедливая Россия КПРФ
 
 
