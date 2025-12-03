В Госдуму внесли пакет поправок о полном запрете вейпов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы внесла в палату парламента пакет поправок, направленных на полный запрет оборота вейпов и никотиносодержащих жидкостей в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Запрещается розничная и оптовая торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей жидкостью, безникотиновой жидкостью, раствором никотина (в том числе жидкостями для электронных средств доставки никотина), а также устройствами для потребления такой продукции", - сказано в документе.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Гусева, поправки внесены в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства" и статью 44 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".

Поправками предусматривается полный запрет на осуществление розничной и оптовой торговли не только никотинсодержащими жидкостями, никотином, растворами никотина, но и безникотиновыми жидкостями, которые также используются в вейпах.

"Дмитрий Гусев подчеркнул, что поправки основаны на позициях экспертного сообщества, медиков и профильных федеральных ведомств, которые неоднократно указывали на угрозы для здоровья детей и подростков. Полный запрет, по мнению авторов, позволит устранить правовые лазейки и сформировать однозначную правоприменительную практику", - сказано в сообщении пресс-службы парламентария.

Президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. Позднее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции заявил, что регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве.