В ГД рассказали о поправках к полному запрету оборота вейпов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Внесенные в Госдуму поправки о полном запрете оборота вейпов и никотинсодержащих жидкостей в России предусматривают запрет никотина в любом виде, в том числе синтетического, сообщил РИА Новости соавтор инициативы, депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Сегодня вместе с группой депутатов мы внесли законопроект, который, без преувеличения, спасет здоровье сотен тысяч подростков в России. Мы полностью запрещаем в стране всю индустрию вейпов и электронных сигарет. От и до. Что это значит на практике? Под полный запрет попадет всё: и сам никотин в любом виде - даже самый "современный" синтетический, и все жидкости - и никотиновые, и "безникотиновые", которые лишь маскировка и первый шаг к зависимости, и, наконец, сами устройства. Мы закрываем всю цепочку: от химического состава до гаджета в кармане школьника. Никаких лазеек", - сказал Свищев.

Парламентарий отметил, что ситуация с вейпами в России "перешла все границы". По его словам, сегодня в этой части наблюдается не "альтернатива курению", а целенаправленное вовлечение детей в наркотическую зависимость. Он подчеркнул, что вейпы с их сладкими вкусами и ярким дизайном - это оружие массового поражения, нацеленное на молодёжь.

Свищев добавил, что вейпы продавали как модный аксессуар, а на выходе получилось поколение "вейп-зависимых" подростков с больными лёгкими и сломанной психикой.

"Инициатива уже получила поддержку президента, и теперь наша задача - довести её до конца. Речь идёт не о бизнесе, а о будущем страны. Пора назвать вещи своими именами: то, что происходит - чрезвычайная ситуация. И наш закон - жёсткий, но необходимый ответ. Мы обязаны дать нашим детям шанс на здоровую жизнь, без химической ловушки", - заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. Позднее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции заявил, что регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве.