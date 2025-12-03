Рейтинг@Mail.ru
14:35 03.12.2025
В ГД рассказали о поправках к полному запрету оборота вейпов
В ГД рассказали о поправках к полному запрету оборота вейпов
общество, россия, дмитрий свищев, владислав даванков, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, справедливая россия
Общество, Россия, Дмитрий Свищев, Владислав Даванков, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Справедливая Россия
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрохожий на улице в Москве
Прохожий на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Внесенные в Госдуму поправки о полном запрете оборота вейпов и никотинсодержащих жидкостей в России предусматривают запрет никотина в любом виде, в том числе синтетического, сообщил РИА Новости соавтор инициативы, депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
Ранее группа депутатов Госдумы внесла в палату парламента пакет поправок, направленных на полный запрет оборота вейпов и никотинсодержащих жидкостей в России. Авторами поправок стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия"), председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и депутаты Дмитрий Свищев (ЛДПР), Дмитрий Гусев (СР).
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Вейпы в России давно пора запретить, заявил Онищенко
18 ноября, 11:32
"Сегодня вместе с группой депутатов мы внесли законопроект, который, без преувеличения, спасет здоровье сотен тысяч подростков в России. Мы полностью запрещаем в стране всю индустрию вейпов и электронных сигарет. От и до. Что это значит на практике? Под полный запрет попадет всё: и сам никотин в любом виде - даже самый "современный" синтетический, и все жидкости - и никотиновые, и "безникотиновые", которые лишь маскировка и первый шаг к зависимости, и, наконец, сами устройства. Мы закрываем всю цепочку: от химического состава до гаджета в кармане школьника. Никаких лазеек", - сказал Свищев.
Парламентарий отметил, что ситуация с вейпами в России "перешла все границы". По его словам, сегодня в этой части наблюдается не "альтернатива курению", а целенаправленное вовлечение детей в наркотическую зависимость. Он подчеркнул, что вейпы с их сладкими вкусами и ярким дизайном - это оружие массового поражения, нацеленное на молодёжь.
Свищев добавил, что вейпы продавали как модный аксессуар, а на выходе получилось поколение "вейп-зависимых" подростков с больными лёгкими и сломанной психикой.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Песков оценил идею полного запрета продажи вейпов в России
7 ноября, 12:52
"Инициатива уже получила поддержку президента, и теперь наша задача - довести её до конца. Речь идёт не о бизнесе, а о будущем страны. Пора назвать вещи своими именами: то, что происходит - чрезвычайная ситуация. И наш закон - жёсткий, но необходимый ответ. Мы обязаны дать нашим детям шанс на здоровую жизнь, без химической ловушки", - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. Позднее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции заявил, что регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве.
В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко пояснили журналистам, что запрет на розничную продажу вейпов в регионах возможен в качестве эксперимента, поскольку ограниченное действие такой нормы позволит оперативно оценить эффективность регулирования в том или ином субъекте, его позитивное или негативное влияние.
Вейп - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В ГД оценили, как запрет продажи вейпов скажется на борьбе с наркотиками
15 сентября, 07:22
 
ОбществоРоссияДмитрий СвищевВладислав ДаванковЯрослав НиловГосдума РФЛДПРСправедливая Россия
 
 
