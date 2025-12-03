В Мурманске открылся фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

МУРМАНСК, 3 дек – РИА Новости. Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" открылся в Мурманске, он пройдет в 17 муниципалитетах региона, где на 40 площадках будут организованы бесплатные кинопоказы для более чем 3,5 тысяч зрителей, передает корреспондент РИА Новости.

"Это не просто кинофестиваль. Это летопись нашей истории, где каждый кадр - про победу, где каждая наша история - про настоящего героя", - сказала на церемонии открытия фестиваля министр внутренней политики Мурманской области Эвелина Макарова.

Она передала приветственные слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса , который отметил, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно важно говорить о преемственности героизма. "Сохранение исторической памяти – дело крайней важности, наша ответственность перед будущим поколением. Более ста фильмов — это более ста историй мужества, верности и любви к Родине. Истории тех, кто на передовой, кто в тылу, а кто сегодня в госпитале", - говорится в приветственном слове главы региона.

"За период проведения специальной военной операции, каждый из военнослужащих, я уверен, уже потерял своего товарища, друга, соседа, брата, родственника... Понятие Родины давно уже подкрепилось чувством поддержки своих близких, родных. В поддержке того дела, ради которого погибли другие ребята", - отметил контр-адмирал, заместитель командующего Северным Флотом по военно-политической работе Игорь Курочкин.

Фестиваль организован при поддержке правительства Мурманской области. Как сообщили организаторы, масштабный проект охватит 17 муниципалитетов региона, где на 40 площадках будут организованы бесплатные кинопоказы для более чем 3,5 тысяч зрителей.

В программу вошли картины, которые уже нашли отклик у миллионов зрителей: "Остров веры", "Хулиган и опер в одном окопе", "300/200: как парни братьев домой возвращали", "Люди без мира". На фестивале также представлен документальный фильм РИА Новости "Парень с нашего двора" про погибшего военкора Ростислава Журавлева

Флагманской площадкой кинофестиваля станет Центр культурного развития Мурманска . Показы также пройдут в молодежных пространствах "Сопки", виртуальных концертных залах и других учреждениях культуры по всему региону.

Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма — пронзительная история, где за каждым кадром — человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса , о героях на фронте и в тылу, о волонтерах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Коллекция фестиваля насчитывает более 200 фильмов: это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК , телеканала "Звезда", РИА Новости, ИД "Аргументы и факты", независимых авторов, в том числе зарубежных.