В Дагестане на берегу Каспийского моря нашли более 480 мертвых тюленей

МАХАЧКАЛА, 2 дек - РИА Новости. Свыше 480 мертвых каспийских тюленей (нерп), выброшенных на побережье, обнаружили в ходе обследования береговой линии в Дагестане, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.

"Продолжаем мониторить ситуацию с гибелью тюленей на побережье Каспийского моря. Сегодня наши специалисты провели обследование побережья Махачкалы , Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов . На сегодняшний день выброшенными на берег обнаружены 484 туши павших особей", – говорится в сообщении .

Для принятия необходимых мер реагирования и установления причин гибели животных в срочном порядке направлены обращения во все ответственные структуры, обследование прибрежных зон продолжится, добавили в министерстве.

Самый массовый за последние годы мор краснокнижных нерп в Дагестане зафиксировали в декабре 2022 года – на берегу Каспия было обнаружено около 2,5 тысячи туш. В минприроды республики тогда заявили, что гибель млекопитающих вызвана естественными природными факторами. Ученые обнаружили в организме погибших животных птичий грипп, переносчиками вируса могли стать мигрирующие птицы.