В Дагестане на берегу Каспийского моря нашли более 480 мертвых тюленей

МАХАЧКАЛА, 2 дек - РИА Новости. Свыше 480 мертвых каспийских тюленей (нерп), выброшенных на побережье, обнаружили в ходе обследования береговой линии в Дагестане, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.
Ранее в профильных службах региона сообщили РИА Новости об обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане более 330 погибших тюленей.
"Продолжаем мониторить ситуацию с гибелью тюленей на побережье Каспийского моря. Сегодня наши специалисты провели обследование побережья Махачкалы, Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов. На сегодняшний день выброшенными на берег обнаружены 484 туши павших особей", – говорится в сообщении.
Для принятия необходимых мер реагирования и установления причин гибели животных в срочном порядке направлены обращения во все ответственные структуры, обследование прибрежных зон продолжится, добавили в министерстве.
Каспийский тюлень – единственное морское млекопитающее на Каспии, эндемичный вид, который занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения. В минприроды Дагестана ранее отмечали, что гибель каспийского тюленя в период активной миграции с Северного на Южный Каспий – ежегодный природный феномен на всем Каспии, включая побережья Дагестана, Калмыкии и Казахстана. Основной причиной, по мнению ученых, является удушье животных при прохождении через зоны мощных выбросов природного газа (метан, сероводород) со дна моря, связанных с сейсмической активностью.
Самый массовый за последние годы мор краснокнижных нерп в Дагестане зафиксировали в декабре 2022 года – на берегу Каспия было обнаружено около 2,5 тысячи туш. В минприроды республики тогда заявили, что гибель млекопитающих вызвана естественными природными факторами. Ученые обнаружили в организме погибших животных птичий грипп, переносчиками вируса могли стать мигрирующие птицы.