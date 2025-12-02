Костромское предприятие "Лодка 44" построит новый завод

КОСТРОМА, 2 дек – РИА Новости. Костромская компания "Лодка 44" построит в Костромской области завод по производству комплектующих для водно-моторной техники, проект единогласно одобрен региональным советом по привлечению инвестиций, сообщает обладминистрация.

"В Костромской области построят завод по производству комплектующих для водно-моторной техники. Проект единогласно одобрен региональным советом по привлечению инвестиций", - говорится в сообщении.

Речь идет о костромской компании "Лодка 44", чей девиз – "Всё для вашей лодки". С 2013 года костромское предприятие производит широкий спектр оборудования и запчастей, поставляет продукцию по всей России , в Беларусь Казахстан . Спрос существенно превышает предложение: по некоторым позициям ожидание составляет более полугода. Расширение производства позволит увеличить объемы востребованной продукции и насытить российский рынок, отмечают в областной администрации.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников отметил значительные успехи предпринимателей, которые начинали с ремонта лодок в гараже, и делали всё своими руками, наемных работников у них не было.

"Многие их работу знают: всё надежно и качественно. Вы являетесь не просто производителем, а инжиниринговой компанией, создаете собственные продукты. Крайне редкая история, когда начинали с гаража и поднялись до такого уровня", – отметил Сергей Ситников.

По данным обладминистрации, в планах инвестора – вложить в развитие предприятия свыше 100 миллионов рублей. На первом этапе будет проведен капитальный ремонт приобретенного здания, где к 2026 году разместятся производство стекол и склад. На втором этапе к 2028 году планируется построить ещё одно здание - для расширения швейного производства.