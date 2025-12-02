Рейтинг@Mail.ru
Костромское предприятие "Лодка 44" построит новый завод - РИА Новости, 02.12.2025
20:56 02.12.2025
Костромское предприятие "Лодка 44" построит новый завод
Костромское предприятие "Лодка 44" построит новый завод - РИА Новости, 02.12.2025
Костромское предприятие "Лодка 44" построит новый завод
Костромская компания "Лодка 44" построит в Костромской области завод по производству комплектующих для водно-моторной техники, проект единогласно одобрен... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T20:56:00+03:00
2025-12-02T20:56:00+03:00
костромская область
сергей ситников
россия
белоруссия
костромская область
россия
белоруссия
костромская область, сергей ситников, россия, белоруссия
Костромская область, Сергей Ситников, Россия, Белоруссия
Костромское предприятие "Лодка 44" построит новый завод

Предприятие "Лодка 44" построит новый завод в Костромской области

© РИА Новости / Алексей Куденко
Кострома
 Кострома - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Кострома. Архивное фото
КОСТРОМА, 2 дек – РИА Новости. Костромская компания "Лодка 44" построит в Костромской области завод по производству комплектующих для водно-моторной техники, проект единогласно одобрен региональным советом по привлечению инвестиций, сообщает обладминистрация.
Костромской области построят завод по производству комплектующих для водно-моторной техники. Проект единогласно одобрен региональным советом по привлечению инвестиций", - говорится в сообщении.
Речь идет о костромской компании "Лодка 44", чей девиз – "Всё для вашей лодки". С 2013 года костромское предприятие производит широкий спектр оборудования и запчастей, поставляет продукцию по всей России, в Беларусь и Казахстан. Спрос существенно превышает предложение: по некоторым позициям ожидание составляет более полугода. Расширение производства позволит увеличить объемы востребованной продукции и насытить российский рынок, отмечают в областной администрации.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников отметил значительные успехи предпринимателей, которые начинали с ремонта лодок в гараже, и делали всё своими руками, наемных работников у них не было.
"Многие их работу знают: всё надежно и качественно. Вы являетесь не просто производителем, а инжиниринговой компанией, создаете собственные продукты. Крайне редкая история, когда начинали с гаража и поднялись до такого уровня", – отметил Сергей Ситников.
По данным обладминистрации, в планах инвестора – вложить в развитие предприятия свыше 100 миллионов рублей. На первом этапе будет проведен капитальный ремонт приобретенного здания, где к 2026 году разместятся производство стекол и склад. На втором этапе к 2028 году планируется построить ещё одно здание - для расширения швейного производства.
"По решению регионального инвестсовета для компании будет обеспечен режим наибольшего благоприятствования, включая комплексное сопровождение", - подчеркивается в сообщении.
 
Костромская область
Сергей Ситников
Россия
Белоруссия
 
 
Заголовок открываемого материала