Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются уже больше четырех часов - РИА Новости, 02.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:51 02.12.2025
Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются уже больше четырех часов
Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются уже больше четырех часов
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле продолжается более четырех часов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.12.2025
Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются уже больше четырех часов

Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле продолжаются уже больше четырех часов

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле продолжается более четырех часов, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры российского лидера с американской делегацией начались около 19.40, примерно в это время были опубликованы первые кадры встречи из Кремля.
Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Путин сообщал, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине.
Уиткофф и Кушнер попробовали блюда русской кухни в ресторане в Москве
