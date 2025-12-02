Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД КНР обсудили урегулирование конфликта на Украине
17:53 02.12.2025 (обновлено: 18:48 02.12.2025)
Лавров и глава МИД КНР обсудили урегулирование конфликта на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Китая Ван И обсудили на переговорах в Москве перспективы украинского урегулирования, сообщило российское... РИА Новости, 02.12.2025
в мире, россия, китай, москва, сергей лавров, ван и (политик), владимир путин
В мире, Россия, Китай, Москва, Сергей Лавров, Ван И (политик), Владимир Путин
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Китая Ван И обсудили на переговорах в Москве перспективы украинского урегулирования, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Значительное внимание было уделено перспективам урегулирования кризиса вокруг Украины на основе устранения первопричин конфликта и должного учета коренных интересов Российской Федерации", — говорится в релизе.
Кроме того, стороны обратили внимание на широкое совпадение позиций по ключевым вопросам сотрудничества и международной повестки.
Во время переговоров Лавров отметил важность таких контактов в стремительно меняющемся мире.
"Чем чаще мы встречаемся, тем эффективнее наше с вами взаимодействие по укреплению дипломатической связки России и Китая в интересах продвижения национальных интересов наших двух государств", — сказал он.
Москва ценит внимание Пекина к задачам, поставленным президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, подчеркнул министр.
Лавров также обратил внимание на работу в сфере укрепления торгово-инвестиционного сотрудничества.
"Соответствующие ведомства экономического блока российского правительства занимаются вопросами, связанными с укреплением нашего взаимодействия в сферах торгового и инвестиционного сотрудничества, в гуманитарной сфере", — отметил он.
Ван И, в свою очередь, поблагодарил коллегу за возможность встретиться именно сегодня.
"Я знаю, что сегодняшний день — это особо насыщенный, напряженный и значимый день для России, и президента Владимира Путина, и для вас, уважаемого министра. И я знаю, сегодня вы нашли время для встречи со мной, это как раз свидетельствует о том высоком уровне наших взаимоотношений <...> и о высоком уровне российско-китайских отношений всестороннего взаимодействия", — заявил глава МИД КНР.
Утром ранее он встретился с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу. Они провели консультации по вопросу стратегической стабильности.
В мире, Россия, Китай, Москва, Сергей Лавров, Ван И (политик), Владимир Путин
 
 
