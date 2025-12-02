Лавров и глава МИД КНР обсудили урегулирование конфликта на Украине

"Я знаю, что сегодняшний день — это особо насыщенный, напряженный и значимый день для России, и президента Владимира Путина, и для вас, уважаемого министра. И я знаю, сегодня вы нашли время для встречи со мной, это как раз свидетельствует о том высоком уровне наших взаимоотношений <...> и о высоком уровне российско-китайских отношений всестороннего взаимодействия", — заявил глава МИД КНР.