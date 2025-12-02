Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане обнаружили более 330 мертвых краснокнижных тюленей - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/chp-2059371846.html
В Дагестане обнаружили более 330 мертвых краснокнижных тюленей
В Дагестане обнаружили более 330 мертвых краснокнижных тюленей - РИА Новости, 02.12.2025
В Дагестане обнаружили более 330 мертвых краснокнижных тюленей
Более 330 мертвых краснокнижных тюленей (нерп) обнаружили на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщили РИА Новости в профильных службах региона. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T22:35:00+03:00
2025-12-02T22:35:00+03:00
в мире
республика дагестан
каспийское море
терек
международный союз охраны природы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836101622_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_46d0b55662bb139422b7d795c686416c.jpg
https://ria.ru/20251104/kazahstan-2052726442.html
республика дагестан
каспийское море
терек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836101622_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b204e21d2dfc5749dd77a373c73fc721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика дагестан, каспийское море, терек, международный союз охраны природы
В мире, Республика Дагестан, Каспийское море, Терек, Международный союз охраны природы
В Дагестане обнаружили более 330 мертвых краснокнижных тюленей

На побережье в Дагестане нашли более 330 мертвых каспийских тюленей

© РИА Новости / В. Калиничев | Перейти в медиабанкКаспийский тюлень
Каспийский тюлень - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / В. Калиничев
Перейти в медиабанк
Каспийский тюлень. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 2 дек - РИА Новости. Более 330 мертвых краснокнижных тюленей (нерп) обнаружили на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщили РИА Новости в профильных службах региона.
Ранее в дагестанских Telegram-каналах появились сообщения об обнаруженных на побережье Каспия погибших тюленях. В минприроды республики сообщили в понедельник, что для проверки информации специалисты ведомства проводят выездное обследование береговой линии.
"От устья реки Сулак до Терека обнаружено более 330 мертвых особей каспийских тюленей", – сказала собеседница агентства.
Каспийский тюлень – единственное морское млекопитающее на Каспии, эндемичный вид, который занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения. В минприроды Дагестана ранее отмечали, что гибель каспийского тюленя в период активной миграции с Северного на Южный Каспий – ежегодный природный феномен на всем Каспии, включая побережья Дагестана, Калмыкии и Казахстана. Основной причиной, по мнению ученых, является удушье животных при прохождении через зоны мощных выбросов природного газа (метан, сероводород) со дна моря, связанных с сейсмической активностью.
Самый массовый за последние годы мор краснокнижных нерп в Дагестане зафиксировали в декабре 2022 года – на берегу Каспия было обнаружено около 2,5 тысячи туш. В минприроды республики тогда заявили, что гибель млекопитающих вызвана естественными природными факторами. Ученые обнаружили в организме погибших животных птичий грипп, переносчиками вируса могли стать мигрирующие птицы.
Побережье Каспийского моря - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Казахстане обнаружили более ста туш мертвых тюленей
4 ноября, 08:47
 
В миреРеспублика ДагестанКаспийское мореТерекМеждународный союз охраны природы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала