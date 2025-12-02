https://ria.ru/20251202/chp-2059371846.html
В Дагестане обнаружили более 330 мертвых краснокнижных тюленей
МАХАЧКАЛА, 2 дек - РИА Новости. Более 330 мертвых краснокнижных тюленей (нерп) обнаружили на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщили РИА Новости в профильных службах региона.
Ранее в дагестанских Telegram-каналах появились сообщения об обнаруженных на побережье Каспия погибших тюленях. В минприроды республики сообщили в понедельник, что для проверки информации специалисты ведомства проводят выездное обследование береговой линии.
"От устья реки Сулак до Терека
обнаружено более 330 мертвых особей каспийских тюленей", – сказала собеседница агентства.
Каспийский тюлень – единственное морское млекопитающее на Каспии, эндемичный вид, который занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы
как вид, находящийся под угрозой исчезновения. В минприроды Дагестана
ранее отмечали, что гибель каспийского тюленя в период активной миграции с Северного на Южный Каспий – ежегодный природный феномен на всем Каспии, включая побережья Дагестана, Калмыкии
и Казахстана
. Основной причиной, по мнению ученых, является удушье животных при прохождении через зоны мощных выбросов природного газа (метан, сероводород) со дна моря, связанных с сейсмической активностью.
Самый массовый за последние годы мор краснокнижных нерп в Дагестане зафиксировали в декабре 2022 года – на берегу Каспия было обнаружено около 2,5 тысячи туш. В минприроды республики тогда заявили, что гибель млекопитающих вызвана естественными природными факторами. Ученые обнаружили в организме погибших животных птичий грипп, переносчиками вируса могли стать мигрирующие птицы.