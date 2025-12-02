В Дагестане обнаружили более 330 мертвых краснокнижных тюленей

МАХАЧКАЛА, 2 дек - РИА Новости. Более 330 мертвых краснокнижных тюленей (нерп) обнаружили на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщили РИА Новости в профильных службах региона.

Ранее в дагестанских Telegram-каналах появились сообщения об обнаруженных на побережье Каспия погибших тюленях. В минприроды республики сообщили в понедельник, что для проверки информации специалисты ведомства проводят выездное обследование береговой линии.

Самый массовый за последние годы мор краснокнижных нерп в Дагестане зафиксировали в декабре 2022 года – на берегу Каспия было обнаружено около 2,5 тысячи туш. В минприроды республики тогда заявили, что гибель млекопитающих вызвана естественными природными факторами. Ученые обнаружили в организме погибших животных птичий грипп, переносчиками вируса могли стать мигрирующие птицы.