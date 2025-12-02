ДВОКУ в Приамурье с начала СВО подготовило более 150 операторов БПЛА

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек – РИА Новости. Дальневосточное высшее общевойсковое училище (ДВОКУ) в Благовещенске с начала специальной военной операции подготовило более 150 операторов БПЛА для вооруженных сил, Росгвардии и погранвойск, сообщает правительство Амурской области.

Зампред правительства РФ – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Амурскую область и губернатор региона Василий Орлов оценили новые возможности подготовки офицеров и инновации в военном образовании, внедренные в ДВОКУ.

"Президент России Владимир Путин поручил создать войска беспилотных систем как отдельный род войск. В ДВОКУ готовят кадры для выполнения этой стратегической задачи. Училище наглядно демонстрирует пример быстрой интеграции инноваций в военное образование, своевременно реагирует на любые изменения ситуации, внедряя новейшее оборудование. В ДВОКУ есть хороший опыт взаимодействия с Центром "Воин". Мы со своей стороны помогаем снабдить училище оборудованием, расходными материалами", – прокомментировал Орлов.

В ДВОКУ по инициативе главы региона и при поддержке правительства Амурской области оборудован современный класс тактической медицины. Курсантов обучаются навыкам оказания первой медицинской помощи в условиях реальных боевых действий на новейших цифровых имитаторах, стимуляторах и специальных тренажерах для тампонирования ран. Также ДВОКУ продвигает для серийного производства спецкомплект для самопомощи. Эту разработку инициировал курсант ДВОКУ, который после осколочного ранения создал комплекты с вшитыми медицинскими изделиями для остановки кровотечений.

Кроме того, военный вуз имеет многолетний опыт работы с беспилотниками. В 2017 году было сформировано отделение БПЛА ближнего действия "Элерон-СВ". В течение нескольких лет команда ДВОКУ представляла сухопутные войска на конкурсе АРМИ "Соколиная охота", где занимала первые места, а в 2022 году расчет БПЛА в составе сборной России занял первое место на соревнованиях БПЛА в республике Иран. С начала специальной военной операции служба БПЛА училища подготовила более 150 операторов для вооруженных сил, Росгвардии и погранвойск, отметили в правительстве.

В этом году в военном училище открылась кафедра беспилотных систем (БПС). Курсанты осваивают применение различных типов беспилотников самолетного и коптерного типа, их обслуживание и ремонт в лабораториях и полевых условиях. Курс включает также работу на 3D-принтерах по созданию различных типов боеприпасов, ведению воздушной разведки и противодействию БПЛА противника, управлению и корректировке огня артиллерии с помощью БПЛА, а также доставке различных грузов с помощью беспилотников.