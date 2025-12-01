Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге предупредили о фейковых приложениях для дорожных камер
В Петербурге предупредили о фейковых приложениях для дорожных камер
В Петербурге предупредили о фейковых приложениях для дорожных камер

Мошенники начали использовать фейковые приложения для дорожных камер

© РИА Новости / Евгений БиятовКамера видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Камера видеонаблюдения. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило о появлении фейковых приложений якобы для просмотра расположения дорожных камер, при помощи которых мошенники получают доступ к данным пользователей.
"Внимание - фейковые "приложения для камер"... Мошенники маскируют трояны под "сервис для просмотра расположения дорожных камер" и кладут APK на пиратские сайты и анонимные каналы. Пользователь ставит "бесплатно" из непроверенного источника - и приложение получает доступ к SMS, уведомлениям или банковским данным", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители рекомендуют пользоваться только приложениями из официальных магазинов и проверять данные о разработчике, а также наличие отзывов пользователей. Также следует контролировать разрешения, которые предоставляются приложениям.
В банковских приложениях и почте необходимо включить двухфакторную аутентификацию, а для интернет-покупок использовать виртуальные карты или одноразовые реквизиты.
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Россиянам рассказали о признаках взлома аккаунта мошенниками
29 ноября, 11:23
 
ТехнологииСанкт-ПетербургЛенинградская область
 
 
