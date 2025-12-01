Рейтинг@Mail.ru
Комитет ГД рекомендовал продлить эксперимент по сдаче ОГЭ по двум предметам
13:05 01.12.2025 (обновлено: 13:06 01.12.2025)
Комитет ГД рекомендовал продлить эксперимент по сдаче ОГЭ по двум предметам
Комитет ГД рекомендовал продлить эксперимент по сдаче ОГЭ по двум предметам - РИА Новости, 01.12.2025
Комитет ГД рекомендовал продлить эксперимент по сдаче ОГЭ по двум предметам
Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект о продлении до 2029 года и расширении эксперимента по сдаче ОГЭ только по... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:05:00+03:00
2025-12-01T13:06:00+03:00
общество
россия
тюменская область
москва
госдума рф
основной государственный экзамен (огэ)
социальный навигатор
сн_образование
россия
тюменская область
москва
общество, россия, тюменская область, москва, госдума рф, основной государственный экзамен (огэ)
Общество, Россия, Тюменская область, Москва, Госдума РФ, Основной государственный экзамен (ОГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Комитет ГД рекомендовал продлить эксперимент по сдаче ОГЭ по двум предметам

Комитет ГД одобрил продление эксперимента с ОГЭ по двум предметам до 2029 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект о продлении до 2029 года и расширении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах, передает корреспондент РИА Новости.
Проект был внесён в Госдуму правительством РФ.
Школьники перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Правительство предложило расширить эксперимент по сдаче ОГЭ
8 ноября, 14:40
Проектом предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах РФ.
Кроме того, законопроектом предлагается расширить перечень участвующих в эксперименте субъектов Российской Федерации, дополнив его Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.
Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве, Санкт-Петербурге, а также Липецкой области и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.
Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике - вместо традиционных четырех.
Суд - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Суд признал запрещенной информацией ответы на ОГЭ на сайтах
4 июля, 12:21
 
Общество Россия Тюменская область Москва Госдума РФ Основной государственный экзамен (ОГЭ)
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала