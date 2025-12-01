"Обманул даже нас!" Овечкин поразил Америку, сотворив красоту

"Вашингтон" обыграл "Айлендерс" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин продлил личную результативную серию до четырех матчей и отметился очередным историческим голом.

Клуб Овечкина гонится за лидерами

Попытку хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз" выйти из кризиса можно признать успешной. После крайне неудачного для "столичных" отрезка чемпионата Национальной хоккейной лиги в период с конца октября по середину ноября, в рамках которого команда Спенспера Карбери потерпела восемь болезненных поражений в десяти матчах и на длительный срок потеряла одного из ключевых центральных нападающих Пьера-Люка Дюбуа, "Вашингтону" удалось нащупать победный настрой, выбраться из подвала турнирных таблиц Восточной конференции и Столичного дивизиона и ворваться в группу лидеров.

Большую роль в недавних успехах "Кэпиталз" сыграло возвращение на домашнюю площадку: за последние две недели "столичные" сыграли семь матчей на своей арене и разбавили эту серию однодневной поездкой в Монреаль в гости к местным "Канадиенс", где Александр Овечкин оформил 33-й хет-трик в своей карьере в чемпионатах НХЛ. За этот временной отрезок "Вашингтон" с учетом игры с "Хабс" добыл шесть побед и набрал 13 очков из 16. Вместе с этим "Кэпс" заметно наладили свою игру в атаке с точки зрения реализации моментов. Если в начале сезона подопечные Карбери были одной из самых атакующих команд лиги, но при этом забивали неприлично мало, то сейчас столичный клуб входит в семерку самых результативных команд чемпионата и повысили свой средний показатель голов до 3,36 шайбы за игру.

Завершив домашнюю серию, "Вашингтон" начал гостевую. Очередные недельные гастроли "Кэпиталз" ознаменуются их поездкой на западное побережье США, но перед перелетом в Калифорнию Александр Овечкин и компания заехали в Нью-Йорк в гости к "Айлендерс". Местная "Ю-Би-Эс Арена" имеет историческое значение для всего мирового хоккея и для Овечкина в частности, ведь именно на этом стадионе в апреле этого года он забросил 895-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ и побил "вечный" снайперский рекорд Уэйна Гретцки. В новом сезоне на этой же площадке "Кэпс" уже играли, и одноклубник Ови Пьер-Люк Дюбуа даже признавался, что в гостевой раздевалке стадиона все еще пахнет пивом после грандиозного пивного душа, под который попал российский голеадор.

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин © Фото : x.com/capitals Александр Овечкин

Октябрьский матч в Нью-Йорке "Вашингтон" выиграл со счетом 4:2, а Овечкин отметился голевой передачей. 1 ноября "Айлендерс" взяли реванш и в столице США переиграли "Кэпиталз" со счетом 3:1. Подопечные Патрика Руа в принципе довольно неплохо провели ноябрь и после провала на старте чемпионата вернулись в борьбу за место в плей-офф. Однако "Айлендерс" столкнулись с новыми трудностями и стали терять одного игрока за другим.

Ранее "островитяне" уже лишились Жана-Габриэля Пажо и российского защитника Александра Романова, который из-за травмы плеча выбыл на полгода, а в недавней игре с "Филадельфией Флайерз" потеряли еще и одного из главных и опытных нападающих команды Кайла Палмьери, повредившего крестообразные связки. Примечательно, что даже с порванными "крестами" Палмьери, с огромным трудом покидая площадку, умудрился успешно сыграть в отборе и выступить ассистентом в одном из голов "Айлс".

© Фото : nhl.com Хоккеист "Нью-Йорк Айлендерс" Александр Романов © Фото : nhl.com Хоккеист "Нью-Йорк Айлендерс" Александр Романов

Овечкин удивил всех!

Несмотря на серьезные кадровые потери, "Айлендерс" приняли "Вашингтон" с максимально боевым настроем. "Островитяне" с самого начала уже третьего очного матча в сезоне действовали куда агрессивнее и опаснее в атаке, нежели гости из столицы США. Помимо того, что подопечные Патрика Руа были мотивированы желанием ворваться в восьмерку лучших команд Востока и поддержать своих травмированных партнеров, некоторым игрокам нужно бороться за место в составе, пока имеется хоть какая-нибудь возможность.

Это касается, например, Максима Цыплакова. Экс-форвард московского "Спартака" хорошо зарекомендовал себя в прошлом сезоне, но в этом году попал в опалу главного тренера и почти половину матчей "Айлендерс" посмотрел с трибуны. В сегодняшней игре с "Вашингтоном" Цыплаков был одним из самых заметных форвардов "Айлендерс", регулярно угрожал воротам Логана Томпсона и даже заработал на себе удаление. Но с реализацией у "островитян" имелись серьезные проблемы, чем воспользовались "Кэпиталз".

© Фото : nhl.com/islanders Хоккеист "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Цыплаков © Фото : nhl.com/islanders Хоккеист "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Цыплаков

Уже на восьмой минуте "Вашингтон" получил численное преимущество, когда за подножку удалился первый номер драфта НХЛ-2025 Мэттью Шефер. Несмотря на ужасные показатели игры в большинстве у "столичных" в новом сезоне, этот шанс они превратили в гол моментально. Большой вклад в это внес Александр Овечкин. Российский снайпер занял привычную позицию в левом круге вбрасывания, куда и последовала передача от Райана Леонарда. Перед Ови имелось достаточно пространства для броска, и абсолютно все были уверены, что лидер "Кэпиталз" расчехлит свою легендарную пушку. Но Александр Михайлович всех перехитрил: он выполнил пас не глядя в район ближней штанги на Тома Уилсона, который с легкостью буквально протолкнул шайбу в пустой угол.

Благодаря этой передаче Овечкин продлил личную результативную серию до четырех матчей и оформил 608-е результативное действие при игре в большинстве и еще на один шаг приблизился к Яромиру Ягру. Чешский ветеран, открывающий десятку лучших игроков НХЛ в истории по этому показателю, имеет в своем активе 610 очков.

« "Овечкин из своего офиса… Пас на Уилсона! Он обманул даже нас!" — в пресс-службе НХЛ не скрывали своего удивления решением российского форварда.

Несмотря на пропущенную шайбу, "Айлендерс" продолжили давление на ворота "Вашингтона", но в один момент сами себе усложнили себе жизнь. Илья Сорокин, обладающий одним из самых крупных контрактов среди всех вратарей НХЛ, вышел из ворот и под прессингом Тома Уилсона очень неудачно сыграл по шайбе.

© Getty Images / Andrew Mordzynski Голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин © Getty Images / Andrew Mordzynski Голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин

Вместо передачи голкипер "островитян" выкатил шайбу точно на Уилсона, который моментально отправил ее в сетку.

В третьем периоде усилиями Бо Хорвата "Айлендерс" все же пробили оборону "Вашингтона", с третьей попытки реализовав большинство, но финальный штурм при игре в шесть полевых успехом не увенчался: на последних минутах матча Алексей Протас и Александр Овечкин отправили по одной шайбе в пустые ворота.

Отметившись голом, Овечкин забросил:

909-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ, обновив снайперский рекорд лиги;

986-ю шайбу в карьере в НХЛ с учетом игр в чемпионатах и плей-офф лиги. Абсолютный рекорд — у Уэйна Гретцки (1016 голов);

10-ю шайбу в течение ноября и стал третьим игроком в истории НХЛ в возрасте 40 лет, кому удалось достичь этого показателя в рамках одного календарного месяца. До Овечкина эта вершина покорилась Горди Хоу (11 голов в феврале в сезоне-1968/69) и Джонни Буцику (10 голов в январе в сезоне-1975/76)

68-ю шайбу в пустые ворота и обновил собственный же рекорд.

Овечкин также провел 458-й матч в карьере с двумя набранными очками и превзошел по этому показателю Фила Эспозито, выйдя на чистое 11-е место в истории НХЛ. Гол россиянина стал жирной точкой в матче. Итоговый счет — 4:1 в пользу "Вашингтона". Теперь "Кэпиталз" предстоит поездка в Калифорнию, где они сыграют с Лос-Анджелес Кингз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс".