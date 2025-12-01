https://ria.ru/20251201/dagestan-2059043696.html
Поврежденный при атаке БПЛА дом в Дагестане оперативно восстановят
Поврежденный при атаке БПЛА дом в Дагестане оперативно восстановят
Поврежденный при атаке БПЛА дом в Дагестане оперативно восстановят
МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Восстановительные работы будут оперативно проведены в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске, который получил незначительный ущерб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов
рассказал, что в понедельник над Каспийском сбили вражеские беспилотники. В минздраве республики сообщили, что пострадала девочка 12 лет, она получила легкое, непроникающее ранение грудной клетки, после оказания медицинской помощи ее выписали домой под амбулаторное наблюдение.
«
"В пострадавшем при атаке БПЛА доме оперативно проведут восстановительные работы… По предварительным данным, незначительный ущерб нанесен окнам одного многоквартирного дома и нескольким автомобилям". – говорится в сообщении.
В правительстве рассказали, что премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов по поручению Меликова выехал в Каспийск
и совместно с представителями оперативных служб и мэром города Борисом Гонцовым оценил ситуацию на месте. После осмотра премьер провел заседание оперативного штаба, где, как отмечается, обсудили меры по восстановлению повреждений в результате осколочных попаданий, определили ответственных и сроки.
"На участке, где была предотвращена атака, все ответственные службы в рабочем порядке провели необходимый комплекс мер. На период проведения оперативных мероприятий жители дома были оперативно эвакуированы, совсем скоро они вернутся в свои квартиры", – добавили в правительстве региона.