Поврежденный при атаке БПЛА дом в Дагестане оперативно восстановят
Республика Дагестан
 
21:33 01.12.2025 (обновлено: 21:34 01.12.2025)
Поврежденный при атаке БПЛА дом в Дагестане оперативно восстановят
Поврежденный при атаке БПЛА дом в Дагестане оперативно восстановят - РИА Новости, 01.12.2025
Поврежденный при атаке БПЛА дом в Дагестане оперативно восстановят
Восстановительные работы будут оперативно проведены в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске, который получил незначительный ущерб в результате атаки... РИА Новости, 01.12.2025
каспийск
сергей меликов
республика дагестан
происшествия
республика дагестан
каспийск
республика дагестан
каспийск, сергей меликов, республика дагестан, происшествия
Каспийск, Сергей Меликов, Республика Дагестан, Происшествия, Республика Дагестан
Поврежденный при атаке БПЛА дом в Дагестане оперативно восстановят

Поврежденный при атаке дронов дом в Дагестане намерены оперативно восстановить

Вид на город Каспийск
Вид на город Каспийск - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Artemon228 / Kaspiysk (cropped)
Вид на город Каспийск. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Восстановительные работы будут оперативно проведены в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске, который получил незначительный ущерб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что в понедельник над Каспийском сбили вражеские беспилотники. В минздраве республики сообщили, что пострадала девочка 12 лет, она получила легкое, непроникающее ранение грудной клетки, после оказания медицинской помощи ее выписали домой под амбулаторное наблюдение.
"В пострадавшем при атаке БПЛА доме оперативно проведут восстановительные работы… По предварительным данным, незначительный ущерб нанесен окнам одного многоквартирного дома и нескольким автомобилям". – говорится в сообщении.
В правительстве рассказали, что премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов по поручению Меликова выехал в Каспийск и совместно с представителями оперативных служб и мэром города Борисом Гонцовым оценил ситуацию на месте. После осмотра премьер провел заседание оперативного штаба, где, как отмечается, обсудили меры по восстановлению повреждений в результате осколочных попаданий, определили ответственных и сроки.
"На участке, где была предотвращена атака, все ответственные службы в рабочем порядке провели необходимый комплекс мер. На период проведения оперативных мероприятий жители дома были оперативно эвакуированы, совсем скоро они вернутся в свои квартиры", – добавили в правительстве региона.
 
Республика ДагестанКаспийскСергей МеликовРеспублика ДагестанПроисшествия
 
 
Заголовок открываемого материала