Поврежденный при атаке БПЛА дом в Дагестане оперативно восстановят

МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Восстановительные работы будут оперативно проведены в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске, который получил незначительный ущерб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

"В пострадавшем при атаке БПЛА доме оперативно проведут восстановительные работы… По предварительным данным, незначительный ущерб нанесен окнам одного многоквартирного дома и нескольким автомобилям". – говорится в сообщении.

"На участке, где была предотвращена атака, все ответственные службы в рабочем порядке провели необходимый комплекс мер. На период проведения оперативных мероприятий жители дома были оперативно эвакуированы, совсем скоро они вернутся в свои квартиры", – добавили в правительстве региона.