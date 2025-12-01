Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане открыли горячую линию в связи с атакой беспилотников
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 01.12.2025
В Дагестане открыли горячую линию в связи с атакой беспилотников
В Дагестане открыли горячую линию в связи с атакой беспилотников - РИА Новости, 01.12.2025
В Дагестане открыли горячую линию в связи с атакой беспилотников
Прокуратура Дагестана организовала горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи в связи с атакой беспилотников в Каспийске
специальная военная операция на украине
происшествия
республика дагестан
каспийск
сергей меликов
республика дагестан
каспийск
происшествия, республика дагестан, каспийск, сергей меликов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Дагестан, Каспийск, Сергей Меликов
В Дагестане открыли горячую линию в связи с атакой беспилотников

Прокуратура Дагестана организовала горячую линию в связи с атакой дронов

МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Прокуратура Дагестана организовала горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи в связи с атакой беспилотников в Каспийске, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в понедельник в республике была предотвращена атака вражеских беспилотников, воздушные цели сбили над территорией Каспийска. По данным минздрава республики, пострадала девочка 12 лет, она получила легкое, непроникающее ранение грудной клетки, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
"Прокуратура Дагестана контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов в городе Каспийске… Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: 8 (928) 514-05-00", – говорится в сообщении.
В прокуратуре региона добавили, что обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания людям необходимой помощи.
Заголовок открываемого материала