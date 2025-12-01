В Дагестане открыли горячую линию в связи с атакой беспилотников

МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Прокуратура Дагестана организовала горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи в связи с атакой беспилотников в Каспийске, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в понедельник в республике была предотвращена атака вражеских беспилотников, воздушные цели сбили над территорией Каспийска . По данным минздрава республики, пострадала девочка 12 лет, она получила легкое, непроникающее ранение грудной клетки, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

"Прокуратура Дагестана контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов в городе Каспийске… Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: 8 (928) 514-05-00", – говорится в сообщении.