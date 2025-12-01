Рейтинг@Mail.ru
В Каспийске при атаке украинских БПЛА пострадала девочка
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 01.12.2025 (обновлено: 10:34 01.12.2025)
В Каспийске при атаке украинских БПЛА пострадала девочка
В Каспийске при атаке украинских БПЛА пострадала девочка - РИА Новости, 01.12.2025
В Каспийске при атаке украинских БПЛА пострадала девочка
Девочка 12 лет пострадала при атаке беспилотных летальных аппаратов в Каспийске, ее здоровью ничего не угрожает, сообщила пресс-служба минздрава Дагестана. РИА Новости, 01.12.2025
В Каспийске при атаке украинских БПЛА пострадала девочка

При атаке украинских БПЛА в Каспийске пострадала 12-летняя девочка

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобиль скорой помощи
МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Девочка 12 лет пострадала при атаке беспилотных летальных аппаратов в Каспийске, ее здоровью ничего не угрожает, сообщила пресс-служба минздрава Дагестана.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в понедельник в республике была предотвращена атака вражеских беспилотников. С его слов, воздушные цели сбили над территорией Каспийска.
"Врачи Детской республиканской клинической больницы занимаются лечением девочки, пострадавшей в результате атаки БПЛА в Каспийске. Ребенок 12 лет получил легкое, непроникающее ранение грудной клетки, жизни и здоровью ее ничего не угрожает", – говорится в сообщении.
Врачи во время операции
В Севастополе прооперировали девочку, пострадавшую от атаки ВСУ
