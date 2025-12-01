https://ria.ru/20251201/dagestan-2058844837.html
В Каспийске при атаке украинских БПЛА пострадала девочка
В Каспийске при атаке украинских БПЛА пострадала девочка - РИА Новости, 01.12.2025
В Каспийске при атаке украинских БПЛА пострадала девочка
Девочка 12 лет пострадала при атаке беспилотных летальных аппаратов в Каспийске, ее здоровью ничего не угрожает, сообщила пресс-служба минздрава Дагестана. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T09:23:00+03:00
2025-12-01T09:23:00+03:00
2025-12-01T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
каспийск
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20251201/sevastopol-2058838217.html
каспийск
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каспийск, республика дагестан
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каспийск, Республика Дагестан
В Каспийске при атаке украинских БПЛА пострадала девочка
При атаке украинских БПЛА в Каспийске пострадала 12-летняя девочка