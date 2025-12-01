https://ria.ru/20251201/bespilotniki-2058839302.html
В Дагестане предотвратили атаку беспилотников
Атака вражеских беспилотников предотвращена в Дагестане, воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T09:04:00+03:00
2025-12-01T09:04:00+03:00
2025-12-01T09:27:00+03:00
безопасность
республика дагестан
каспийск
сергей меликов
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Атака вражеских беспилотников предотвращена в Дагестане, воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
"Сегодня в нашей республике была предотвращена атака вражеских беспилотников. Воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска", - написал Меликов
.
По его словам, на месте работают оперативные службы, а все органы власти действуют в режиме оперативного штаба. "Делается всё необходимое для безопасности граждан и объектов. Прошу вас соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц", - заключил глава республики.