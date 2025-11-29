Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Белогорья" обыграли "Зенит" в чемпионате России
Волейбол
 
19:09 29.11.2025 (обновлено: 19:23 29.11.2025)
Волейболисты "Белогорья" обыграли "Зенит" в чемпионате России
Волейболисты "Белогорья" обыграли "Зенит" в чемпионате России
"Белогорье" на выезде обыграло петербургский "Зенит" в матче десятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Волейболисты "Белогорья" обыграли "Зенит" в чемпионате России

Волейболисты "Белогорья" обыграли петербургский "Зенит" в чемпионате России

© пресс-служба ВК "Белогорье"Волейболисты "Белогорья" в матче Суперлиги
Волейболисты Белогорья в матче Суперлиги - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© пресс-служба ВК "Белогорье"
Волейболисты "Белогорья" в матче Суперлиги. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Белогорье" на выезде обыграло петербургский "Зенит" в матче десятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча в Санкт-Петербурге закончилась победой гостей со счетом 3-2 (25:23, 25:19, 23:25, 20:25, 15:9).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
29 ноября 2025 • начало в 16:30
Завершен
Зенит
2 : 323:2519:2525:2325:209:15
Белогорье
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Белогорье" (7 побед, 3 поражения) одержало третью победу подряд и идет на четвертом месте в таблице, "Зенит" (8-2) прервал трехматчевую победную серию из располагается на третьей позиции.
Результаты остальных матчей дня:
"Кузбасс" (Кемерово) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 2-3 (25:20, 22:25, 28:30, 25:21, 10:15);
"Локомотив" (Новосибирск) - "Оренбуржье" - 3-0 (25:17, 25:17, 25:19);
"Факел-Ямал" (Новый Уренгой) - "Зенит" (Казань) - 1-3 (18:25, 25:23, 16:25, 21:25).
Волейболистки Локомотива - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Волейболистки калининградского "Локомотива" обыграли "Корабелку"
28 ноября, 22:34
28 ноября, 22:34
 
Волейбол
 
