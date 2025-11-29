https://ria.ru/20251129/voleybol-2058646331.html
Волейболисты "Белогорья" обыграли "Зенит" в чемпионате России
"Белогорье" на выезде обыграло петербургский "Зенит" в матче десятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T19:09:00+03:00
санкт-петербург
