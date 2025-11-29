Рейтинг@Mail.ru
18:01 29.11.2025
Суд арестовал главу районного уголовного розыска Ленинградской области
Суд арестовал главу районного уголовного розыска Ленинградской области
Суд в Петербурге заключил под стражу начальника уголовного розыска Лодейнопольского района Ленинградской области Илью Муралова по делу о превышении должностных... РИА Новости, 29.11.2025
Суд арестовал главу районного уголовного розыска Ленинградской области

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил под стражу начальника уголовного розыска Лодейнопольского района Ленинградской области Илью Муралова по делу о превышении должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Муралова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами а,в,г,е части 3 статьи 286 (Превышение должностных полномочий) УК РФ. Срок меры - 27.01.2026", - сообщает пресс-служба.
Следствие полагает, что Муралов, желая улучшить показатели раскрываемости преступлений и ложно понятных им интересов службы, вместе с другими неустановленными лицами нанес потерпевшему не менее двух ударов в область туловища и не менее трех раз высказал ему угрозы применения физического насилия вплоть до убийства, осуществления насильственных действий сексуального характера, а также создания условий для незаконного лишения свободы. Целью этого было принудить потерпевшего к даче заведомо ложных показаний о своей причастности, а также причастности других, к двум убийствам и иным преступлениям.
В пресс-службе судов города добавили, что в пятницу Муралов был задержан и ему предъявлено обвинение. Вину он не признал, у суда просил домашний арест или запрет определенных действий.
