https://ria.ru/20251129/sud-2058636710.html
Суд арестовал главу районного уголовного розыска Ленинградской области
Суд арестовал главу районного уголовного розыска Ленинградской области - РИА Новости, 29.11.2025
Суд арестовал главу районного уголовного розыска Ленинградской области
Суд в Петербурге заключил под стражу начальника уголовного розыска Лодейнопольского района Ленинградской области Илью Муралова по делу о превышении должностных... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T18:01:00+03:00
2025-11-29T18:01:00+03:00
2025-11-29T18:01:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
лодейнопольский район
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251129/arest-2058583453.html
https://ria.ru/20251129/sulejmanov-2058556350.html
санкт-петербург
лодейнопольский район
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, лодейнопольский район, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Лодейнопольский район, Ленинградская область
Суд арестовал главу районного уголовного розыска Ленинградской области
В Петербурге арестовали главу районного угрозыска Ленинградской области Муралова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил под стражу начальника уголовного розыска Лодейнопольского района Ленинградской области Илью Муралова по делу о превышении должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга
вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Муралова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами а,в,г,е части 3 статьи 286 (Превышение должностных полномочий) УК РФ
. Срок меры - 27.01.2026", - сообщает пресс-служба.
Следствие полагает, что Муралов, желая улучшить показатели раскрываемости преступлений и ложно понятных им интересов службы, вместе с другими неустановленными лицами нанес потерпевшему не менее двух ударов в область туловища и не менее трех раз высказал ему угрозы применения физического насилия вплоть до убийства, осуществления насильственных действий сексуального характера, а также создания условий для незаконного лишения свободы. Целью этого было принудить потерпевшего к даче заведомо ложных показаний о своей причастности, а также причастности других, к двум убийствам и иным преступлениям.
В пресс-службе судов города добавили, что в пятницу Муралов был задержан и ему предъявлено обвинение. Вину он не признал, у суда просил домашний арест или запрет определенных действий.