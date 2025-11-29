На шоу "Ну-ка, все вместе!" назвали победителя седьмого сезона

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На телеканале "Россия" прошел финал вокального шоу "Ну-ка, все вместе!". Победителем седьмого сезона стал Илья Булыгин из Воронежа. Ему вручили денежный приз в размере пяти миллионов рублей.
"Мы со зрителями благодарим нашего лидера сотни. Сохранять холодную голову и горячее сердце стоит огромных усилий, и Сергей с этим великолепно справился", — сказал ведущий шоу Николай Басков.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Финал шоу "Ну-ка, все вместе!"
Финал шоу "Ну-ка, все вместе!"
Во время финала шоу "Ну-ка, все вместе!"
Илья Булыгин на финале шоу "Ну-ка, все вместе!"
Финалист шоу "Ну-ка, все вместе!"
"Моя семья прожила эти съемки вместе со мной и до сих пор до конца не верит в действительность происходящего, так как масштаб шоу нереальный. Для нас это огромный праздник, особенно для бабушки, которая присутствовала со мной почти на всех съемках. Она познакомилась со своими "телевизионными героями", чье творчество любит уже много лет. Было невероятно трогательно, когда она сказала мне: "Этот проект будто продлил мне жизнь", — признался Илья Булыгин.
По его словам, выигрыш он планирует вложить в развитие своего творчества. "Хочу поблагодарить сотню за добрые слова и профессиональные советы. Особенно я признателен Николаю Баскову за его неоценимую поддержку. Возможно, вы еще услышите наш творческий тандем", — добавил победитель.
Второе место заняла Анастасия Иванова из Санкт-Петербурга. А замкнула тройку лидеров Надежда Самкова из Красноярска.
Вcе выпуски шоу доступны на медиаплатформе "Смотрим".