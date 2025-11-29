На шоу "Ну-ка, все вместе!" назвали победителя седьмого сезона

"Моя семья прожила эти съемки вместе со мной и до сих пор до конца не верит в действительность происходящего, так как масштаб шоу нереальный. Для нас это огромный праздник, особенно для бабушки, которая присутствовала со мной почти на всех съемках. Она познакомилась со своими "телевизионными героями", чье творчество любит уже много лет. Было невероятно трогательно, когда она сказала мне: "Этот проект будто продлил мне жизнь", — признался Илья Булыгин.