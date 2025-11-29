Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Волгограда задержали 11 рейсов из-за ограничений - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 29.11.2025 (обновлено: 08:53 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/rejsy-2058564801.html
В аэропорту Волгограда задержали 11 рейсов из-за ограничений
В аэропорту Волгограда задержали 11 рейсов из-за ограничений - РИА Новости, 29.11.2025
В аэропорту Волгограда задержали 11 рейсов из-за ограничений
Одиннадцать рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда из-за введенных ограничений полетов, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T08:52:00+03:00
2025-11-29T08:53:00+03:00
волгоград
москва
санкт-петербург
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767982799_0:212:3119:1966_1920x0_80_0_0_9262671a00ddabd80378e1cf3a2171a5.jpg
https://ria.ru/20251129/volgograd-2058564638.html
волгоград
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767982799_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_21656a1eb9542c70c8d73cc76a0bf339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, москва, санкт-петербург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Волгограда задержали 11 рейсов из-за ограничений

В аэропорту Волгограда задержали 11 рейсов из-за временных ограничений полетов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПассажир в международном аэропорту Волгограда
Пассажир в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Пассажир в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Одиннадцать рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда из-за введенных ограничений полетов, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.
Утром в субботу Росавиация сообщала об ограничениях на прием и выпуск самолётов в аэропорту Волгограда.
Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, задерживают четыре самолёта из Москвы и один рейс из Санкт-Петербурга, также задерживается вылет пяти рейсов в Москву и один в Санкт-Петербург.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Волгограде два человека пострадали при атаке украинских БПЛА
Вчера, 08:50
 
ВолгоградМоскваСанкт-ПетербургФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала