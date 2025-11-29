https://ria.ru/20251129/rejsy-2058564801.html
В аэропорту Волгограда задержали 11 рейсов из-за ограничений
В аэропорту Волгограда задержали 11 рейсов из-за ограничений - РИА Новости, 29.11.2025
В аэропорту Волгограда задержали 11 рейсов из-за ограничений
Одиннадцать рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда из-за введенных ограничений полетов, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T08:52:00+03:00
2025-11-29T08:52:00+03:00
2025-11-29T08:53:00+03:00
волгоград
москва
санкт-петербург
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
волгоград
москва
санкт-петербург
волгоград, москва, санкт-петербург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Волгограда задержали 11 рейсов из-за ограничений
В аэропорту Волгограда задержали 11 рейсов из-за временных ограничений полетов