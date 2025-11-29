Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/avto-2058566711.html
Названы регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом
Названы регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом - РИА Новости, 29.11.2025
Названы регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом
Иркутская область возглавила рейтинг субъектов России, где в январе-октябре сильнее всего подешевели автомобили с пробегом - средняя цена подержанного... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T09:12:00+03:00
2025-11-29T09:12:00+03:00
авто
россия
санкт-петербург
иркутская область
автостат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772994161_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_21e1365f0b5477117870cee2b6dbc7e9.jpg
https://ria.ru/20251031/utilsbor-2052016585.html
https://ria.ru/20250912/prodazhi-2041578112.html
россия
санкт-петербург
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772994161_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_3cd2bda65ec46fee3bb61a09d8df9b39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, санкт-петербург, иркутская область, автостат
Авто, Россия, Санкт-Петербург, Иркутская область, Автостат
Названы регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом

Приангарье стало регионом, где сильнее всего подешевели подержанные машины

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПокупатели у подержанного автомобиля, выставленного на продажу
Покупатели у подержанного автомобиля, выставленного на продажу - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Покупатели у подержанного автомобиля, выставленного на продажу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Иркутская область возглавила рейтинг субъектов России, где в январе-октябре сильнее всего подешевели автомобили с пробегом - средняя цена подержанного автомобиля в регионе опустилась с начала года на 19,4%, до 1,88 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в "Авто.ру".
Второе место занимает Приморский край, где машины с пробегом подешевели за 10 месяцев на 13% и стоят в среднем 2,4 миллиона рублей, а третье - Калининградская область, где средняя цена авто с пробегом составила на конец октября 1,8 миллиона рублей и опустилась с начала года на 12%.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мантуров рассказал, что влияет на колебания стоимости машин
31 октября, 09:38
В топ-5 регионов также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область и Москва с Московской областью. В Петербурге и области машины с пробегом с начала года подешевели на 11,5% - до 1,9 миллиона рублей, а в Московском регионе - на 11%, до 2,57 миллиона рублей.
В перечень регионов, где с января по октябрь ощутимо подешевели подержанные авто, также вошли Астраханская область (-11%), Кировская и Тульская области (-8%), Хабаровский и Красноярский края (-7%).
По данным аналитического агентства "Автостат", в январе-октябре 2025 года продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 1,7% в годовом выражении и составили 5,07 миллиона штук.
Автомобиль в международном центре китайских автомобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Продажи китайских авто с пробегом в России выросли на треть
12 сентября, 23:34
 
АвтоРоссияСанкт-ПетербургИркутская областьАвтостат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала