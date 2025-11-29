Названы регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Иркутская область возглавила рейтинг субъектов России, где в январе-октябре сильнее всего подешевели автомобили с пробегом - средняя цена подержанного автомобиля в регионе опустилась с начала года на 19,4%, до 1,88 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в "Авто.ру".
Второе место занимает Приморский край, где машины с пробегом подешевели за 10 месяцев на 13% и стоят в среднем 2,4 миллиона рублей, а третье - Калининградская область, где средняя цена авто с пробегом составила на конец октября 1,8 миллиона рублей и опустилась с начала года на 12%.
В топ-5 регионов также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область и Москва с Московской областью. В Петербурге и области машины с пробегом с начала года подешевели на 11,5% - до 1,9 миллиона рублей, а в Московском регионе - на 11%, до 2,57 миллиона рублей.
В перечень регионов, где с января по октябрь ощутимо подешевели подержанные авто, также вошли Астраханская область (-11%), Кировская и Тульская области (-8%), Хабаровский и Красноярский края (-7%).
