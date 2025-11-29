Названы регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Иркутская область возглавила рейтинг субъектов России, где в январе-октябре сильнее всего подешевели автомобили с пробегом - средняя цена подержанного автомобиля в регионе опустилась с начала года на 19,4%, до 1,88 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в "Авто.ру".