Стартовало проектирование моста на остров Сарпинский в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 28 ноя – РИА Новости. Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области заключил госконтракт с АО "Стройпроект" из Санкт-Петербурга о начале проектирования моста через Волгу на острова Сарпинский-Голодный, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.

"В Волгоградской области стартовал первый этап реализации масштабного инфраструктурного проекта — строительства моста через Волгу на острова Сарпинский-Голодный: между региональным комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и АО "Стройпроект" из Санкт-Петербург по итогам конкурса заключен государственный контракт на разработку проекта", - говорится в сообщении властей.

Отмечается, что проектная документация будет готова к июлю 2028 года, на эти цели из бюджета выделено 465 миллионов рублей.