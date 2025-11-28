https://ria.ru/20251128/volga-2058333257.html
Стартовало проектирование моста на остров Сарпинский в Волгограде
Стартовало проектирование моста на остров Сарпинский в Волгограде - РИА Новости, 28.11.2025
Стартовало проектирование моста на остров Сарпинский в Волгограде
Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области заключил госконтракт с АО "Стройпроект" из Санкт-Петербурга о начале проектирования моста через... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:41:00+03:00
2025-11-28T13:41:00+03:00
2025-11-28T13:41:00+03:00
волгоградская область
строительство
волгоградская область
санкт-петербург
волгоград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936155201_0:86:3068:1812_1920x0_80_0_0_5a1c6fac491e606c6e68a2bdf2b18f0d.jpg
https://ria.ru/20251124/proekt-2057083217.html
волгоградская область
санкт-петербург
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936155201_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_23f2250bc09446106b0366db8355ba76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, волгоградская область, санкт-петербург, волгоград
Волгоградская область, Строительство, Волгоградская область, Санкт-Петербург, Волгоград
Стартовало проектирование моста на остров Сарпинский в Волгограде
В Волгоградской области началось строительство моста через Волгу
ВОЛГОГРАД, 28 ноя – РИА Новости. Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области заключил госконтракт с АО "Стройпроект" из Санкт-Петербурга о начале проектирования моста через Волгу на острова Сарпинский-Голодный, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
"В Волгоградской области стартовал первый этап реализации масштабного инфраструктурного проекта — строительства моста через Волгу на острова Сарпинский-Голодный: между региональным комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и АО "Стройпроект" из Санкт-Петербург по итогам конкурса заключен государственный контракт на разработку проекта", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что проектная документация будет готова к июлю 2028 года, на эти цели из бюджета выделено 465 миллионов рублей.
В сентябре 2023 года власти Волгоградской области и Волгограда подписали соглашение с частным инвестором ЗАО "Лидер" о разработке плана проекта создания туристического комплекса на волжских островах Сарпинский и Голодный на 1 миллиард рублей. В рамках соглашения будет разработана концепция будущего центра отдыха и зонирование территории, изучен рельеф. Ранее Бочаров заявлял, что на создание этого туристического комплекса будет направлено около 120 миллиардов рублей в качестве частных и государственных инвестиций.