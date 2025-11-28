Рейтинг@Mail.ru
Глава Роскачества прокомментировал идею создания винного гида стран БРИКС - РИА Новости, 28.11.2025
12:19 28.11.2025 (обновлено: 12:20 28.11.2025)
Глава Роскачества прокомментировал идею создания винного гида стран БРИКС
Глава Роскачества прокомментировал идею создания винного гида стран БРИКС
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Винный гид стран БРИКС может появиться на базе "Винного гида России" в будущем при условии соблюдения требований к оцениваемой продукции, схожих с отечественными, допустил в беседе с РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
В ноябре заместитель исполнительного директора ассоциации виноградарей и виноделов (АВВР) России Павел Майоров в рамках Российского винодельческого форума сообщил, что объединение работает над созданием винодельческого конкурса стран БРИКС, ожидается, что мероприятие должно пройти впервые в Москве в начале 2026 года, оно станет первым путешествующим состязанием виноделов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Какое брать: вино России наносит Западу ответный удар
15 ноября, 08:00
"Мы общаемся с нашими международными коллегами, которые составляют такие же винные рейтинги, как "Винный гид России", для них всегда принципиально важны следующие критерии: вино должно приобретаться исключительно на розничных полках, исследование должно проходить в аккредитованных лабораториях обезличенных образцов, эксперты должны быть аккредитованы в местном органе аккредитации, их компетенция должна быть подтверждена профессиональными методиками", - сказал Протасов.
"То есть в этом смысле, если в странах БРИКС такие же принципы, которые местные структуры и ведомства, ассоциации готовы применять, конечно, мы можем делать винный гид БРИКС на базе "Винного гида России", винного гида ЮАР и других", - добавил он.
По его словам, механизмы, которые обеспечивают объективность рейтингов, должны быть применимы и для тех национальных рейтингов стран БРИКС, с которыми Роскачество потенциально готово сотрудничать. При этом попасть в "Винный гид России" зарубежные вина не могут.
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Россия хочет сотрудничать с БРИКС в сфере виноделия, заявили в ассоциации
31 марта, 04:49
"Абсолютно реалистично", - подчеркнул Протасов, отвечая на вопрос, допускает ли он, что Роскачество выступит партнером потенциального проекта.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Россия нашла "новую нефть"
10 ноября 2024, 08:00
 
РоссияМоскваЮАРМаксим ПротасовБРИКСРоскачествоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Вино
 
 
