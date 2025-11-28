Глава Роскачества прокомментировал идею создания винного гида стран БРИКС

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Винный гид стран БРИКС может появиться на базе "Винного гида России" в будущем при условии соблюдения требований к оцениваемой продукции, схожих с отечественными, допустил в беседе с РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.