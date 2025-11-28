всемирный день борьбы со спидом

Цель проведения мероприятия – повышение глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной солидарности перед лицом пандемии.

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь, ВИЧ поражает клетки иммунной системы – CD4+-Т-лимфоциты. В результате их количество постепенно уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Это состояние развивается у человека на фоне тяжелого иммунодефицита. При СПИДе иммунитет ослабевает настолько, что любое сопутствующее заболевание может привести к летальному исходу.

По мнению ученых, ВИЧ перешел от обезьяны к человеку в период 1926-1946 годов. Однако некоторые исследования указывают на то, что вирус мог впервые появиться в человеческой популяции еще в XVII веке, но как эпидемический штамм утвердился в 1930-х годах XX века в Африке. Старейший в мире образец крови человека, содержащий ВИЧ, относится к 1959 году, когда пациент из Конго, у которого была взята кровь, умер от еще неизвестного заболевания.

Подобный синдром начал наблюдаться с конца 1970-х годов в США, Западной Европе и Африке у гомосексуалистов*, наркоманов, реципиентов крови и ее продуктов, по характеру передачи инфекции аналогичный гепатиту В.

Первые сведения о необычной болезни были опубликованы в американском бюллетене "Еженедельные сообщения о заболеваемости и смертности" 5 июня 1981 года, где сообщалось о том, что за последние восемь месяцев в трех больницах Лос-Анджелеса (Калифорния) было зарегистрировано пять случаев воспаления легких, вызванных особым микроорганизмом из рода пневмоцистис.

Заболевание приняло характер глобальной эпидемии, продолжающейся до сих пор.

В декабре 1981 года американский ученый Майкл Готлиб впервые описал симптомы "нового приобретенного клеточного иммунодефицита" у четверых мужчин.

1982 году Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) впервые использовали термин "СПИД" (синдром приобретенного иммунодефицита, Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS) и опубликовали первое определение его случая.

1983 году вирус иммунодефицита человека был выделен группой профессора Люка Монтанье в Институте Пастера в Париже и группой профессора Роберта Галло из Национального института здоровья в США. Оба вируса оказались идентичными.

1986 году Международный комитет по таксономии вирусов объявил, что вирус, вызывающий СПИД, будет официально называться "вирус иммунодефицита человека" (ВИЧ, Human immunodeficiency virus, HIV).

2008 году Люк Монтанье и член его команды, вирусолог Франсуаза Барре-Синусси были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине за выявление ВИЧ и причины СПИДа.

Точное происхождение ВИЧ остается неясным. Однако лентивирус, генетически схожий с ВИЧ, был обнаружен у шимпанзе и горилл в западной экваториальной Африке. Он известен как вирус иммунодефицита обезьян ( ВИО ). Впервые он был выделен у макак в 1985 году в Центре исследования приматов Новой Англии (Массачусетс, США).

Международным символом борьбы со СПИДом является " красная ленточка " – кусок шелковой ленты, сложенный в верхней части в форме перевернутой буквы V.

Эту эмблему создал в 1991 году американский художник Франк Мур, умерший от СПИДа в 2002 году в возрасте 48 лет. "Красную ленточку" используют как логотип и ВОЗ, и агентства ООН, и различные благотворительные фонды.

С 1996 года координацию деятельности учреждений системы ООН осуществляет Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

В 2021 году ЮНЭЙДС приняла Глобальную стратегию по СПИДу на 2021-2026 годы "Ликвидировать неравенство, покончить со СПИДом", чтобы каждая страна и сообщество вышли на путь искоренения СПИДа как угрозы общественному здоровью к 2030 году. Она содержит три приоритета: максимальное обеспечение справедливого и равного доступа к комплексным услугам в связи с ВИЧ, устранение правовых и социальных барьеров на пути к достижению результатов в отношении ВИЧ и инвестирование ресурсов и поддержка ответных мер на ВИЧ, а также их полная интеграция в системы здравоохранения, социальной защиты и гуманитарной помощи.

В настоящее время готова к принятию (декабрь, 2025) Глобальная стратегия по СПИДу на 2026-2031 годы. Она направлена на мобилизацию глобальных усилий для будущего ответа на эпидемию СПИДа с целью его ликвидации к 2030 году и поддержания ответа на ВИЧ после 2030 года, предоставляет необходимую систему подотчетности для измерения результатов и станет продолжением действующей стратегии на 2021-2026 годы.

Ежегодно Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под разными девизами.

До 2004 года координатором его проведения была ЮНЭЙДС. С 2004 года темы дня определяет руководящий комитет Всемирной кампании по СПИДу в консультации с гражданским обществом, организациями и государственными учреждениями, связанными с деятельностью по решению проблем ВИЧ.

В 2025 году мероприятие проходит под девизом "Преодоление сбоев, трансформация мер по борьбе со СПИДом". ЮНЭЙДС предупреждает, что исторический кризис финансирования грозит свести на нет десятилетия прогресса. Работа служб профилактики ВИЧ серьезно нарушена. Услуги, предоставляемые на уровне сообществ и имеющие жизненно важное значение для охвата маргинализированных групп населения, теряют приоритет. СПИД не побежден, и в современных условиях необходим новый, преобразующий подход для снижения рисков и достижения целей. Страны должны радикально изменить программы и финансирование борьбы с ВИЧ, а международное сообщество – объединить усилия для преодоления дефицита финансирования, оказать поддержку странам в ликвидации пробелов в услугах по профилактике и лечению ВИЧ.

настоящее время в мире 39,9 миллиона человек живут с ВИЧ (2023), 53% всех людей, живущих с ВИЧ – это женщины и девочки.

С 1981 года ВИЧ/СПИДом были инфицированы около 85,6 миллиона человек.

Согласно докладу ЮНЭЙДС "СПИД, кризис и сила для преобразований" (2025), в 2024 году число новых случаев инфицирования в мире составило 1,3 миллиона, 630 тысяч человек скончались из-за СПИДа, что на 54% меньше, чем в 2010 году. Число случаев смерти среди детей сократилось с 240 тысяч в 2010 году до 75 тысяч в 2024 году.

Около 9,2 миллиона человек, живущих с ВИЧ по всему миру не получали лечения от ВИЧ. В период с 2010 по 2024 год число новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось на 56% в странах Африки к югу от Сахары, на 21% в странах Карибского бассейна и на 17% в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также увеличилось на 94% на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на 13% в Латинской Америке и на 7% в Восточной Европе и Центральной Азии.

В докладе особо отмечено, что программы по ВИЧ во всем мире испытывают трудности из-за внезапного и резкого сокращения финансирования глобальных ответных мер, объявленных правительством США в начале 2025 года, что поставило под угрозу с таким трудом достигнутый прогресс в борьбе с эпидемией ВИЧ.

С начала эпидемии было предотвращено 26,9 миллиона смертей благодаря лечению; 4,4 миллиона детей были защищены от ВИЧ-инфекции благодаря профилактике вертикальной передачи. С начала эпидемии 42,3 миллиона человек умерло от связанных со СПИДом болезней. В 2023 году каждую минуту один человек умирал от ВИЧ.

Заразившись ВИЧ, человек остается инфицированным до конца жизни, в результате происходит постоянная суммация ВИЧ-позитивных людей в мире, поэтому основным показателем уровня эпидемии является доля живых инфицированных ВИЧ среди населения.

В 2022 году ЮНЭЙДС сообщила , что в Нидерландах распространяется более заразный и опасный штамм ВИЧ, чем все известные ранее варианты. Вирусная нагрузка у людей, инфицированных этим штаммом, – в два раза выше, чем у остальных больных, а СПИД развивается в два-три раза быстрее. В связи с этими данными ООН сообщила, что пандемия ВИЧ в мире продолжается.

При отсутствии лечения у людей с ВИЧ-инфекцией могут развиться тяжелые болезни – туберкулез, криптококковый менингит, тяжелые бактериальные инфекции, рак (например, лимфома, саркома Капоши).

Без лечения у большинства людей, зараженных ВИЧ, симптомы СПИДа появляются через 8-10 лет.

Способов полного излечения ВИЧ нет. Однако препараты антиретровирусной терапии могут полностью блокировать его размножение вплоть до нулевого уровня в крови.

Настоящий перелом в борьбе с инфекцией произошел после появления в 1996 году нового класса препаратов – ингибиторов протеазы ВИЧ. Комбинация их между с собой и с лекарствами других классов позволяет не допустить появления резистентных штаммов вируса. Благодаря этому ВИЧ-инфекция стала управляемым хроническим заболеванием. При правильном приеме лекарств ВИЧ-инфицированный может прожить столько же, сколько в среднем живет человек без ВИЧ.

Сегодня существуют более 40 схем терапии для взрослых и более 20 – для детей.

В СССР первый выявленный случай ВИЧ-инфекции был зарегистрирован в 1987 году у мужчины 1951 года рождения (нулевой пациент), который работал переводчиком в Танзании (Восточная Африка).

Согласно докладу Роспотребнадзора (2024), заболеваемость ВИЧ-инфекцией в последние годы имеет тенденцию к снижению. В 2024 году показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией (36,08 на 100 тысяч человек) снизился на 9,9 % относительно 2023 года (40,04) и был на 31,4 % ниже в сравнении со средним показателем за 2012-2023 годы. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечены в регионах Сибири, Урала и Приволжья.

В 2024 году среди впервые выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией 35,1% составили граждане 40-49 лет, 33,5% – 30-39 лет. Большинство составляли мужчины (62,3%).

Достигнут высокий охват общей популяции тестированием на ВИЧ. В 2024 году было проведено свыше 52 миллионов обследований на ВИЧ россиян, что составляет 35,6% от численности населения. Охват общей популяции в РФ тестированием на ВИЧ вырос за последние 10 лет на 83,6% (с 28,3 миллиона человек в 2015 году).

В декабре 2020 года в России была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года. Ее цель – предупреждение распространения ВИЧ в России, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью.

Документ предполагает обеспечение охвата населения эффективным скринингом на ВИЧ-инфекцию для максимального выявления инфицированных, увеличение охвата антиретровирусной терапией и снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку. Кроме того, предполагается предоставить социальную поддержку ВИЧ-инфицированным и членам их семей, а также обеспечить высокое качество жизни детей с ВИЧ.

В настоящее время в России ведутся разработки целого портфеля препаратов на основе как известных, так и инновационных молекул. Их можно будет применять один раз в два или шесть месяцев для лечения и для профилактики ВИЧ-инфекции.

*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ