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"Промомед" разрабатывает препарат для лечения и профилактики ВИЧ - РИА Новости, 02.08.2025
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02:29 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/promomed-2032936421.html
"Промомед" разрабатывает препарат для лечения и профилактики ВИЧ
"Промомед" разрабатывает препарат для лечения и профилактики ВИЧ - РИА Новости, 02.08.2025
"Промомед" разрабатывает препарат для лечения и профилактики ВИЧ
Группа компаний "Промомед" работает над препаратом для лечения и профилактики ВИЧ, который повысит качество жизни пациентов с этой инфекцией, - они смогут... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T02:29:00+03:00
2025-08-02T02:29:00+03:00
общество
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Группа компаний "Промомед" работает над препаратом для лечения и профилактики ВИЧ, который повысит качество жизни пациентов с этой инфекцией, - они смогут делать инъекцию раз в несколько месяцев и даже раз в полгода вместо ежедневного приема таблеток, сообщила РИА Новости директор по новым продуктам группы Кира Заславская. "Мы ведем разработки целого портфеля препаратов, на основе как известных, так и собственных инновационных молекул. В частности, мы работаем над препаратами, которые будут применяться один раз в два или шесть месяцев и для лечения и для профилактики ВИЧ-инфекции", - сказала РИА Новости Заславская. Она уточнила, что за счет пролонгированного действия такие препараты будут значительно повышать качество жизни пациентов и заменят целый ряд таблеток, которые ВИЧ-инфицированные вынуждены принимать ежедневно. Инновационные препараты для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции находятся на разных этапах разработки, а первые препараты компания планирует выводить в систему здравоохранения уже в следующем году, добавила Заславская.
https://ria.ru/20240805/vrach-1964081474.html
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общество, промомед
Общество, Промомед
"Промомед" разрабатывает препарат для лечения и профилактики ВИЧ

Промомед разрабатывает препарат, который повысит качество жизни пациентов с ВИЧ

© Fotolia / Gerhard SeybertИсследования препаратов
Исследования препаратов - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Fotolia / Gerhard Seybert
Исследования препаратов . Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Группа компаний "Промомед" работает над препаратом для лечения и профилактики ВИЧ, который повысит качество жизни пациентов с этой инфекцией, - они смогут делать инъекцию раз в несколько месяцев и даже раз в полгода вместо ежедневного приема таблеток, сообщила РИА Новости директор по новым продуктам группы Кира Заславская.
"Мы ведем разработки целого портфеля препаратов, на основе как известных, так и собственных инновационных молекул. В частности, мы работаем над препаратами, которые будут применяться один раз в два или шесть месяцев и для лечения и для профилактики ВИЧ-инфекции", - сказала РИА Новости Заславская.
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Она уточнила, что за счет пролонгированного действия такие препараты будут значительно повышать качество жизни пациентов и заменят целый ряд таблеток, которые ВИЧ-инфицированные вынуждены принимать ежедневно.
Инновационные препараты для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции находятся на разных этапах разработки, а первые препараты компания планирует выводить в систему здравоохранения уже в следующем году, добавила Заславская.
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