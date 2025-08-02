https://ria.ru/20250802/promomed-2032936421.html

"Промомед" разрабатывает препарат для лечения и профилактики ВИЧ

"Промомед" разрабатывает препарат для лечения и профилактики ВИЧ - РИА Новости, 02.08.2025

"Промомед" разрабатывает препарат для лечения и профилактики ВИЧ

Группа компаний "Промомед" работает над препаратом для лечения и профилактики ВИЧ, который повысит качество жизни пациентов с этой инфекцией, - они смогут... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T02:29:00+03:00

2025-08-02T02:29:00+03:00

2025-08-02T02:29:00+03:00

общество

промомед

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Группа компаний "Промомед" работает над препаратом для лечения и профилактики ВИЧ, который повысит качество жизни пациентов с этой инфекцией, - они смогут делать инъекцию раз в несколько месяцев и даже раз в полгода вместо ежедневного приема таблеток, сообщила РИА Новости директор по новым продуктам группы Кира Заславская. "Мы ведем разработки целого портфеля препаратов, на основе как известных, так и собственных инновационных молекул. В частности, мы работаем над препаратами, которые будут применяться один раз в два или шесть месяцев и для лечения и для профилактики ВИЧ-инфекции", - сказала РИА Новости Заславская. Она уточнила, что за счет пролонгированного действия такие препараты будут значительно повышать качество жизни пациентов и заменят целый ряд таблеток, которые ВИЧ-инфицированные вынуждены принимать ежедневно. Инновационные препараты для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции находятся на разных этапах разработки, а первые препараты компания планирует выводить в систему здравоохранения уже в следующем году, добавила Заславская.

https://ria.ru/20240805/vrach-1964081474.html

https://ria.ru/20241218/vaktsina-1989825295.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, промомед