В Сочи подвели итоги культурного чемпионата "История Будущего"

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пятый юбилейный международный культурно-образовательный чемпионат "История будущего", в работе жюри которого приняла участие компания "Газинформсервис", завершился в пятницу в федеральном центре спортивной подготовки "Юг-Спорт", сообщает пресс-служба компании.

Беларуси. Церемония награждения победителей состоялась в Сочи , завершив трехдневный очный финал масштабного конкурса. Он на полгода объединил молодых талантов из России, Армении, Киргизии , Узбекистана, Казахстана, Таджикистана

Победителем чемпионата стала сборная пяти петербургских вузов. Проект команды Storage представляет собой единый архив игр, оказавшихся на периферии культурного поля, дополненный современными элементами геймификации и онлайн-взаимодействия. Над его созданием работали студенты СПбГУПТД, НИУ ВШЭ ИТМО , ГУАП и СЗИУ РАНХиГС.

"На Международном культурно-образовательном чемпионате “История будущего” уже пятый год подряд студенты со всего мира демонстрируют высокий уровень профессионализма и мастерства. Проекты отличаются креативностью и оригинальностью. Ребята творчески подходят к их созданию. И нам, как организаторам Чемпионата, важно поддержать эти идеи и задумки в области культуры. Ведь подобные мероприятия дают участникам опыт и базу для дальнейшего творческого роста", – отметила генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина, ее слова приводятся на сайте РФК.

Борьба за призовые места была напряженной. Второе место заняла международная команда "Фаворит" из Шымкента (Казахстан) с проектом "Фаворит студент". Третью ступень пьедестала почета заняли "Архитекторы будущего" из Казани с многоязычным аудиопорталом "Библиотека забытых историй: Сказки Великой Степи и Севера".

"Отмечу возросший уровень применения нейросетей — это стало уже стандартом, как в технической реализации проектов, так и в визуальном оформлении презентаций. Особенно впечатлил искренний интерес молодежи к историческому наследию и традициям, стремление сохранять и творчески переосмысливать культурный код. Синергия инноваций и традиций становится отличительной чертой проектов нового поколения", – сказала экс-руководитель направления "Управление развития перспективных технологий AI" Сбербанка и эксперт чемпионата Ксения Кузнецова.

В своем выступлении перед финалистами декан Высшей школы креативных индустрий Плехановского университета и эксперт чемпионата Дмитрий Котов отметил фундаментальную важность подобных мероприятий для экономики.

"Мы видим здесь не просто студенческие работы, а полноценные стартапы, которые уже завтра могут изменить ландшафт креативных индустрий в наших странах. Глубина проработки и смелость идей действительно впечатляют. Важно, что ребята думают не только о творческой составляющей, но и о коммерциализации своих проектов, что абсолютно правильно, ведь креативные индустрии — это мощный экономический драйвер", – подчеркнул Котов.

Очный этап чемпионата в Сочи длился три дня. Для финалистов была подготовлена насыщенная программа: креативные мастерские, практические лаборатории и командные обсуждения. Ребята осваивали навыки презентации, разработки бизнес-моделей, публичных выступлений и эффективной организации командной работы. Встречи с экспертами из сферы цифровых технологий, маркетинга, бизнеса и образования позволили участникам не только расширить кругозор, но и получить ценные советы для дальнейшего развития своих проектов.

"Каждый проект, представленный на чемпионате, — это не просто бизнес-модель, а воплощение диалога культур через технологические решения. Мы видим, как молодые специалисты создают новую парадигму культурного сотрудничества, где цифровые технологии становятся языком международного взаимопонимания. Именно такие инициативы формируют ту самую "историю будущего", где креативная экономика служит устойчивому развитию и укреплению гуманитарных связей между странами", – отметила руководитель Студенческого Медиацентра Минобрнауки России и эксперт чемпионата Яна Щуцкая.

Особое внимание на чемпионате было уделено перспективным стартапам, которые получили отдельную оценку от компании "Газинформсервис". Компания отметила белорусскую команду "Зорка" из Гродно с проектом "Мотанки мира", московский "Худсовет" с инициативой "Архитектурный код" и питерскую команду "АляРусс" с проектом "ФОЛКПОТОК".

Как пояснил эксперт чемпионата и руководитель службы маркетинга "Газинформсервис" Григорий Ковшов, все отмеченные команды получили приглашение на форум GIS DAYS 2026, который традиционно становится площадкой синтеза цифровой безопасности и современных культурных трендов.