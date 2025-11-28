Рейтинг@Mail.ru
В Щербинке испытывают элементы тормозной системы поезда для ВСМ - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/scherbinka-2058272065.html
В Щербинке испытывают элементы тормозной системы поезда для ВСМ
В Щербинке испытывают элементы тормозной системы поезда для ВСМ - РИА Новости, 28.11.2025
В Щербинке испытывают элементы тормозной системы поезда для ВСМ
Элементы тормозной системы для высокосортного российского поезда с имитацией скорости движения около 400 километров в час и составные части пути для таких дорог РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T10:34:00+03:00
2025-11-28T10:34:00+03:00
москва
санкт-петербург
россия
олег белозеров
виталий савельев
ржд
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997248679_0:260:2730:1796_1920x0_80_0_0_36fe80c7478c911d717513c37d4afc6e.jpg
https://ria.ru/20251121/vsm-2056666199.html
https://ria.ru/20251118/rossija-2055672842.html
https://ria.ru/20251119/rossija-2056009083.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997248679_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed6f2d1c04926838ddcdc2335477c886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург, россия, олег белозеров, виталий савельев, ржд, капремонт в москве
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Олег Белозеров, Виталий Савельев, РЖД, Капремонт в Москве
В Щербинке испытывают элементы тормозной системы поезда для ВСМ

В Щербинке испытывают тормозную систему высокосортного поезда для ВСМ

© АГН "Москва" / Денис ВоронинСтроительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Элементы тормозной системы для высокосортного российского поезда с имитацией скорости движения около 400 километров в час и составные части пути для таких дорог испытывают на специальном оборудовании в московской Щербинке, передает корреспондент РИА Новости.
Этим занимается Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ, "дочка" РЖД). Его в пятницу посетил гендиректор РЖД Олег Белозёров. Он ознакомился с ходом испытаний комплектующих для первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Рельсы для ВСМ испытают на полигоне действующей линии Москва — Петербург
21 ноября, 17:26
"Сегодня, кроме путевой инфраструктуры, ЭК ВНИИЖТ – это полноценный комплекс лабораторий, в которых на специализированном оборудовании испытывают элементы инфраструктуры и подвижного состава, в том числе для будущего ВСМ", - говорится в материалах РЖД.
Некоторые из них во время осмотра площадки показали главе РЖД.
Так, в рамках реализации проекта ВСМ институт приобрел уникальный комплекс – инерционный тормозной стенд. Он создан российской компанией по техническим требованиям РЖД.
"Стенд предназначен для проведения испытаний фрикционной пары тормозной системы поезда при имитации скорости движения до 450 километров в час. Одновременно на стенде можно создавать ветровую нагрузку до 30 м/с, изменять температуру окружающей среды от -40°C до +50°C, регулировать влажность от 30% до 98%, а также имитировать осадки в виде снега или дождя", - пишут РЖД.
Процесс испытаний построен следующим образом: электрический двигатель вращает стальные диски суммарной массой до 11 тонн. Чтобы сымитировать нагрузку, которую изделия получают при скорости движения 400 километров в час, потребуется около 7 минут. Затем включается процесс торможения, полностью аналогичный тому, что испытывают тормозные механизмы в реальности. За это время тормозной диск и накладки раскаляются до 500-800 градусов.
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ВСМ Москва-Адлер сократит дорогу до Черного моря до семи часов
18 ноября, 11:36
"Чтобы образцы подтвердили свою надежность, они должны выдержать не менее трех торможений подряд, сохранив при этом фрикционные свойства. По мере изготовления производителями фрикционных элементов тормозной системы подвижного состава на стенде будут испытывать: тормозные диски, установленные на осях и на колесах, тормозные колодки, клещевые механизмы дисковых тормозов и другое", - поясняется в материалах принцип работы.
Также главе РЖД продемонстрировали стендовые испытания плиты безбалластного основания стрелочного перевода будущей ВСМ. Вибрационный стенд позволяет осуществлять статическое и динамическое нагружение для имитации эксплуатационных нагрузок.
"Исследования позволяют промоделировать работу железобетонного подрельсового основания в наихудших (критических) условиях эксплуатации. В рамках тестирования на него оказывают повышенное воздействие до 25 тс/ось. Чтобы подтвердить свою надежность, плита должна выдержать почти 29 миллионов циклов нагружения", - написано в материалах.
Управление и контроль за всеми ресурсными испытаниями осуществляется оператором из единого центра управления. Специалист составляет программы для гидродомкратов и пульсаторов, в которых прописаны нагрузки и интенсивность воздействия на изделие. Здесь же снимают все характеристики, полученные в ходе испытаний.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.
ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне текущего года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург Адлер, Рязань и Минск.
Высокоскоростной поезд Сапсан прибывает на Ленинградский вокзал Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Савельев рассказал о планах строительства в России пяти ВСМ к 2045 году
19 ноября, 14:09
 
МоскваСанкт-ПетербургРоссияОлег БелозеровВиталий СавельевРЖДКапремонт в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала