В Щербинке испытывают элементы тормозной системы поезда для ВСМ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Элементы тормозной системы для высокосортного российского поезда с имитацией скорости движения около 400 километров в час и составные части пути для таких дорог испытывают на специальном оборудовании в московской Щербинке, передает корреспондент РИА Новости.

Санкт-Петербург. Этим занимается Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ, "дочка" РЖД ). Его в пятницу посетил гендиректор РЖД Олег Белозёров . Он ознакомился с ходом испытаний комплектующих для первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва

"Сегодня, кроме путевой инфраструктуры, ЭК ВНИИЖТ – это полноценный комплекс лабораторий, в которых на специализированном оборудовании испытывают элементы инфраструктуры и подвижного состава, в том числе для будущего ВСМ", - говорится в материалах РЖД.

Некоторые из них во время осмотра площадки показали главе РЖД.

Так, в рамках реализации проекта ВСМ институт приобрел уникальный комплекс – инерционный тормозной стенд. Он создан российской компанией по техническим требованиям РЖД.

"Стенд предназначен для проведения испытаний фрикционной пары тормозной системы поезда при имитации скорости движения до 450 километров в час. Одновременно на стенде можно создавать ветровую нагрузку до 30 м/с, изменять температуру окружающей среды от -40°C до +50°C, регулировать влажность от 30% до 98%, а также имитировать осадки в виде снега или дождя", - пишут РЖД.

Процесс испытаний построен следующим образом: электрический двигатель вращает стальные диски суммарной массой до 11 тонн. Чтобы сымитировать нагрузку, которую изделия получают при скорости движения 400 километров в час, потребуется около 7 минут. Затем включается процесс торможения, полностью аналогичный тому, что испытывают тормозные механизмы в реальности. За это время тормозной диск и накладки раскаляются до 500-800 градусов.

"Чтобы образцы подтвердили свою надежность, они должны выдержать не менее трех торможений подряд, сохранив при этом фрикционные свойства. По мере изготовления производителями фрикционных элементов тормозной системы подвижного состава на стенде будут испытывать: тормозные диски, установленные на осях и на колесах, тормозные колодки, клещевые механизмы дисковых тормозов и другое", - поясняется в материалах принцип работы.

Также главе РЖД продемонстрировали стендовые испытания плиты безбалластного основания стрелочного перевода будущей ВСМ. Вибрационный стенд позволяет осуществлять статическое и динамическое нагружение для имитации эксплуатационных нагрузок.

"Исследования позволяют промоделировать работу железобетонного подрельсового основания в наихудших (критических) условиях эксплуатации. В рамках тестирования на него оказывают повышенное воздействие до 25 тс/ось. Чтобы подтвердить свою надежность, плита должна выдержать почти 29 миллионов циклов нагружения", - написано в материалах.

Управление и контроль за всеми ресурсными испытаниями осуществляется оператором из единого центра управления. Специалист составляет программы для гидродомкратов и пульсаторов, в которых прописаны нагрузки и интенсивность воздействия на изделие. Здесь же снимают все характеристики, полученные в ходе испытаний.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.