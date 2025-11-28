Рейтинг@Mail.ru
Фанаты "ПСЖ" в бешенстве от Шевалье и просят поставить Сафонова в ворота - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
00:55 28.11.2025 (обновлено: 01:03 28.11.2025)
Фанаты "ПСЖ" в бешенстве от Шевалье и просят поставить Сафонова в ворота
Фанаты "ПСЖ" в бешенстве от Шевалье и просят поставить Сафонова в ворота
Болельщики французского "Пари Сен-Жермен", за который играет вратарь сборной России Матвей Сафонов, жестко критикуют в соцсетях клуба первого номера команды... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
спорт, пари сен-жермен (псж), матвей сафонов, люка шевалье, лига чемпионов уефа, тоттенхэм хотспур
Футбол, Спорт, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Матвей Сафонов, Люка Шевалье, Лига чемпионов УЕФА, Тоттенхэм Хотспур
Фанаты "ПСЖ" в бешенстве от Шевалье и просят поставить Сафонова в ворота

Фанаты "ПСЖ" просят поставить Сафонова в ворота вместо Шевалье

© Getty Images / Xavier LaineЛюка Шевалье и Матвей Сафонов
Люка Шевалье и Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Getty Images / Xavier Laine
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Болельщики французского "Пари Сен-Жермен", за который играет вратарь сборной России Матвей Сафонов, жестко критикуют в соцсетях клуба первого номера команды Люку Шевалье после победного матча с английским "Тоттенхэмом" (5:3) в рамках пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Во встрече в Париже французский голкипер пропустил три мяча после пяти ударов по воротам. После финального свистка на Шевалье обрушились болельщики в комментариях:
  • "Это была вратарская катастрофа";
  • "Шевалье плох для больших игр";
  • "Люка, ну ты хотя бы постарайся";
  • "Его надо убрать из команды";
  • "ПСЖ" нужен другой голкипер";
  • "Ошибки каждый матч... У Шевалье был шанс, но он его провалил";
  • "Если бы в воротах стоял нормальный кипер, это была бы легкая победа";
  • "У Шевалье нет ничего, кроме неплохой игры ногами";
  • "Отстойная игра вратаря".
Также болельщики вспоминали Сафонова: немало подписчиков уверены, что второму голкиперу команды надо дать шанс проявить себя, ведь это был далеко не первый провальный матч Шевалье, в то время как российский голкипер еще ни разу не выходил на поле в нынешнем сезоне-2025/26.
В субботу парижане на выезде встретятся с "Монако" в рамках французской Лиги 1.
Эпизод матча Арсенала против Баварии в ЛЧ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Непобежденную "Баварию" прихлопнули в ЛЧ. Великий Нойер был худшим на поле
27 ноября, 01:15
 
ФутболСпортПари Сен-Жермен (ПСЖ)Матвей СафоновЛюка ШевальеЛига чемпионов 2025-2026Тоттенхэм Хотспур
 
