Фанаты "ПСЖ" в бешенстве от Шевалье и просят поставить Сафонова в ворота
Болельщики французского "Пари Сен-Жермен", за который играет вратарь сборной России Матвей Сафонов, жестко критикуют в соцсетях клуба первого номера команды... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Болельщики французского "Пари Сен-Жермен", за который играет вратарь сборной России Матвей Сафонов, жестко критикуют в соцсетях клуба первого номера команды Люку Шевалье после победного матча с английским "Тоттенхэмом" (5:3) в рамках пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Во встрече в Париже французский голкипер пропустил три мяча после пяти ударов по воротам. После финального свистка на Шевалье обрушились болельщики в комментариях:
- "Это была вратарская катастрофа";
- "Шевалье плох для больших игр";
- "Люка, ну ты хотя бы постарайся";
- "Его надо убрать из команды";
- "ПСЖ" нужен другой голкипер";
- "Ошибки каждый матч... У Шевалье был шанс, но он его провалил";
- "Если бы в воротах стоял нормальный кипер, это была бы легкая победа";
- "У Шевалье нет ничего, кроме неплохой игры ногами";
- "Отстойная игра вратаря".
Также болельщики вспоминали Сафонова: немало подписчиков уверены, что второму голкиперу команды надо дать шанс проявить себя, ведь это был далеко не первый провальный матч Шевалье, в то время как российский голкипер еще ни разу не выходил на поле в нынешнем сезоне-2025/26.
В субботу парижане на выезде встретятся с "Монако" в рамках французской Лиги 1.