Фанаты "ПСЖ" в бешенстве от Шевалье и просят поставить Сафонова в ворота

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Болельщики французского "Пари Сен-Жермен", за который играет вратарь сборной России Матвей Сафонов, жестко критикуют в соцсетях клуба первого номера команды Люку Шевалье после победного матча с английским "Тоттенхэмом" (5:3) в рамках пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.

Во встрече в Париже французский голкипер пропустил три мяча после пяти ударов по воротам. После финального свистка на Шевалье обрушились болельщики в комментариях:

Также болельщики вспоминали Сафонова: немало подписчиков уверены, что второму голкиперу команды надо дать шанс проявить себя, ведь это был далеко не первый провальный матч Шевалье, в то время как российский голкипер еще ни разу не выходил на поле в нынешнем сезоне-2025/26.