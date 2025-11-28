Рейтинг@Mail.ru
В Нальчике открылся кинофестиваль "RТ.Док: Время наших героев"
Культура
 
19:36 28.11.2025
В Нальчике открылся кинофестиваль "RТ.Док: Время наших героев"
В Нальчике открылся кинофестиваль "RТ.Док: Время наших героев"

В Нальчике открылся международный кинофестиваль "RТ.Док: Время наших героев"

НАЛЬЧИК, 28 ноя - РИА Новости. Церемония открытия международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время наших героев" прошла в пятницу в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, передает корреспондент РИА Новости.
"Фестиваль носит гордое и точное название "Время наших героев". В год 80-летия Великой Победы мы с особой силой осознаем, что история героизма не имеет срока давности. Преемственность поколений, связь между подвигом наших отцов и дедов и мужеством сегодняшних защитников нашего Отечества - это и есть нерушимый фундамент нашей национальной идентичности, силы нашего государства", - сказал на церемонии глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Он добавил, что документальное кино – это особый вид киноискусства, оно предельно откровенно и обладает особой силой воздействия на зрителя.
"Пусть правда, которую несут эти документальные ленты, служит укреплению нашего национального духа и единства. Пусть память о подвигах наших героев будет вечным ориентиром для подрастающих поколений" - подчеркнул глава региона.
Фестиваль в Нальчике, который будет проходить три дня, открылся премьерой военного документалиста "RТ.Док" Ольги Кирий "Из плена". Во второй день зрителей ждет еще одна премьера - фильм "Дорога жизни". Также в программе - ленты документалистов Северо-Кавказского федерального округа, в том числе картина Темиржана Байсиева "Война за соседним столиком", посвященная памяти военкора МИЦ "Известия" Семена Еремина.
В субботу, 29 ноября, фестиваль также пройдет в столице Южной Осетии Цхинвале.
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения.
Коллекция фестиваля насчитывает более 200 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "СПАС" и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.
Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах. В России фестиваль прошел в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале, Костроме, Челябинске и Кургане.
