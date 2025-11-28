Рейтинг@Mail.ru
После отставки Ермака следующим будет сам Зеленский, заявил Джабаров
19:08 28.11.2025 (обновлено: 19:59 28.11.2025)
После отставки Ермака следующим будет сам Зеленский, заявил Джабаров
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. После отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака следующим будет сам Зеленский, крах режима наступил, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака, свидетельствуют данные сайта Зеленского.
Ермак уволился за день до поездки на переговоры в США, сообщил Axios
Вчера, 19:55
"Я уверен, что следующий будет Зеленский. Они действовали в паре, они работали всегда вместе. Не мог заниматься коррупцией второй человек государства, по сути, он был вторым человеком государства, Ермак. А первый об этом ничего не знал. Я думаю, что это давление американцев, эти обыски сегодня, которые были в его доме, ему (Зеленскому – ред.) чётко дали понять - шутки закончились, раз ты не понимаешь нормального обращения, готовься к самому худшему", - сказал Джабаров.
По его мнению, наступил "крах режима" Зеленского.
Джабаров подчеркнул, что власть на Украине полностью нелегитимна.
"Ни парламент, ни тем более президент. Украину ждут досрочные выборы. Поэтому, наверное, они должны быть срочно проведены, чтобы было кому подписывать, я так скажу честно, капитуляцию. Потому что то, что творит Европа, она пытается изобразить дело так, что якобы все нормально, а Украина может требовать тех или иных условий", - добавил политик.
Он полагает, что пока это самый трагический день в карьере Зеленского.
"Потому что потеря Ермака для него смерти подобна", - пояснил Джабаров.
Сенатор не исключил, что в дальнейшем Великобритания попытается продвинуть на пост президента Украины экс-главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного.
"Но, я думаю, что этот вариант не пройдёт, слишком много проблем накопилось", - добавил он.
Политик считает, что на Украине может произойти очередной "майдан".
"Я думаю, что на Украине вот-вот может появиться очередной "майдан", именно он может на поверхность кого-то выдвинуть. Возможно, это будет тоже временная фигура", - сказал Джабаров.
Ранее в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы не провоцировать ЕС, считает Мирошник
Вчера, 19:07
 
