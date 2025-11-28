После отставки Ермака следующим будет сам Зеленский, заявил Джабаров

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. После отставки главы офиса Владимира Зеленского После отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака следующим будет сам Зеленский, крах режима наступил, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.

Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака , свидетельствуют данные сайта Зеленского

"Я уверен, что следующий будет Зеленский. Они действовали в паре, они работали всегда вместе. Не мог заниматься коррупцией второй человек государства, по сути, он был вторым человеком государства, Ермак. А первый об этом ничего не знал. Я думаю, что это давление американцев, эти обыски сегодня, которые были в его доме, ему (Зеленскому – ред.) чётко дали понять - шутки закончились, раз ты не понимаешь нормального обращения, готовься к самому худшему", - сказал Джабаров

По его мнению, наступил "крах режима" Зеленского.

Джабаров подчеркнул, что власть на Украине полностью нелегитимна.

"Ни парламент, ни тем более президент. Украину ждут досрочные выборы. Поэтому, наверное, они должны быть срочно проведены, чтобы было кому подписывать, я так скажу честно, капитуляцию. Потому что то, что творит Европа , она пытается изобразить дело так, что якобы все нормально, а Украина может требовать тех или иных условий", - добавил политик.

Он полагает, что пока это самый трагический день в карьере Зеленского.

"Потому что потеря Ермака для него смерти подобна", - пояснил Джабаров.

"Но, я думаю, что этот вариант не пройдёт, слишком много проблем накопилось", - добавил он.

Политик считает, что на Украине может произойти очередной "майдан".