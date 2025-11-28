Андрей Ермак: чем известен уволенный глава офиса президента Украины

МОСКВА — РИА Новости. Андрей Ермак — украинский государственный и политический деятель, юрист, продюсер, ключевая фигура в Офисе президента Украины с 2020 по 2025 год. Биография, карьера и отставка — в материале РИА Новости.

Детство и семья

Андрей Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве (Украинская ССР) в семье советской интеллигенции. Его отец Борис Михайлович — коренной киевлянин, окончил факультет радиоэлектроники Киевского политехнического института, работал на машиностроительном заводе им. Артема, потом — в Госкомитете УССР по профтехобразованию. По этой линии попал в посольство СССР в Афганистане, где курировал создание системы профессионально-технического обучения. О матери Ермака, Марии, информации крайне мало; известно лишь, что она родом из Ленинграда. Также у Андрея есть младший брат Денис.

Образование и ранние годы

Получив школьный аттестат, Андрей Ермак планировал поступить в летное училище и стать пилотом боевого самолета. Однако, как утверждает он сам, в тот год осуществлялся набор исключительно на специальность бортинженера.

В итоге Ермак решил поступать в Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, и ему это удалось со второй попытки, несмотря на отличные оценки по гуманитарным дисциплинам. В 1995 году он завершил обучение и получил степень магистра в области международного частного права.

Юридическая карьера

Первые шаги на профессиональном поприще Андрей Ермак сделал еще в бытность студентом — на втором курсе он устроился в основанную преподавателями его вуза фирму "Проксен", предоставляющую юридические услуги.

Работа в юридической фирме "Проксен"

Работа в компании стала хорошей стартовой площадкой для приобретения профессиональных опыта, который в дальнейшем помог Ермаку основать собственный бизнес. Он оказывал консультационные услуги транснациональным корпорациям, которые в 1990-х годах начинали осваивать украинский рынок.

Создание юридических компаний и защита интеллектуальной собственности

В 1995 году, вместе с защитой диплома, Ермак получил свидетельство, дающее право на занятие адвокатской деятельностью, и стал соучредителем юридической службы "Б.Е.Р.С. и партнеры". Фирма одной из первых начала работать в сфере защиты прав в области коммерческого и финансового законодательства, охраны интеллектуальной собственности и долгое время оставалась лидером на рынке подобных услуг.

В 1997-м — учредил "Международную юридическую компанию", которая специализировалась на оказании услуг в охране интеллектуальной собственности и авторского права.

Клиенты из медиасферы и шоу-бизнеса

"Международная юридическая компания" стала одним из пионеров в предоставлении юридических услуг для телевещателей и медиакомпаний. Фирма сотрудничала с крупными украинскими компаниями, такими как "Интер Медиа Групп", а также с американскими гигантами индустрии развлечений — Disney, Pixar и Universal.

Ермак и медиабизнес

В 2010-х годах Андрей Ермак переключился на медиаиндустрию , основав международную компанию Garnet International MediaGroup, занимающуюся полным циклом производства медиаконтента – от продюсирования до дистрибуции.

Продюсерские проекты

Медиагруппа выпустила такие картины, как "Правило боя" режиссера Алексея Шапарева (2016), словацко-украинский фильм "Черта" Петера Бебьяка (2017), украинско-литовско-словацкий фильм "Предчувствие" Вячеслава Криштофовича (2019), "Сквот32" Саши Лидаговского (2019).

Также Ермак стал продюсером словацко-украинского сериала "Славяне" Петера Бебьяка и др.

Роль в украинской киноиндустрии

Деятельность Андрея Ермака нашла признание как в международной, так и украинской киноиндустрии. В 2017 году на 52-м Международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) картина "Черта" завоевала награду за лучшую режиссуру. В это же время ему было присвоено звание академика Европейской и Украинской киноакадемий.

Первые шаги в политике

В политику Ермак пришел в 2006 году.

Помощник депутата Верховной рады

В течение трех парламентских сроков (V, VI, VII) на общественных началах работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов, олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира по вольной борьбе Эльбруса Тадеева.

Работа в избирательных кампаниях

В ходе президентской кампании 2010 года был доверенным лицом кандидата в президенты Арсения Яценюка.

Общественные и предпринимательские организации

Принимал участие в работе руководящих органов разных организаций, включая Киевскую ассоциацию предпринимателей, ассоциацию "Украинско-грузинское сотрудничество по вопросам иностранных инвестиций" и общественную организацию "Союз специалистов охраны психического здоровья Украины".

Путь к офису президента

Знакомство Владимира Зеленского и Андрея Ермака имеет давнюю историю.

Знакомство и сотрудничество с Владимиром Зеленским

Судьбоносная встреча состоялась во времена, когда Ермак оказывал юридические услуги телеканалу "Интер", входящему в холдинг "Интер Медиа Групп". Именно на этом канале работал Зеленский — был ведущим, режиссером-постановщиком, исполнителем ролей в различных юмористических проектах, а позднее занимал должность в составе правления канала.

Работа в штабе на выборах президента Украины

В 2019 году Ермак вошел в предвыборный штаб Зеленского, но заметной роли во время президентской кампании у него не было.

Назначение помощником президента, международное направление

21 мая 2019 года Зеленский, избранный президентом страны (полномочия истекли в 2024 году), назначил Ермака своим помощником, ответственным за международное направление.

Глава офиса президента Украины

В июне 2019 года по указу Владимира Зеленского был создан Офис президента Украины , заменивший администрацию президента.

В обязанности Офиса входит организационное сопровождение деятельности главы государства, а также предоставление ему юридической помощи, консультаций, необходимой информации и экспертно-аналитических материалов. Таким образом, ведомство обеспечивает всестороннюю поддержку президента в принятии решений и осуществлении его полномочий.

Назначение и основные обязанности

В феврале 2020-го Ермак сменил на посту руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Как глава ведомства он был включен в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Роль в формировании внешней и внутренней политики

Ермак обладает обширным влиянием в области государственного управления и международных связей. Он нередко брал на себя роль, обычно отведенную министру иностранных дел на значимых переговорах, принимал участие в принятии военных решений и исполнял обязанности посредника в стратегически важных сделках по поставкам вооружений, действуя от имени президента Зеленского.

Работа в международных форматах и переговорах

Еще в бытность помощника президента Ермак возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными. По словам Юлия Мендель, украинской журналистки, которая с 2019 по 2021 год была пресс-секретарем Зеленского, звезда Ермака быстро взошла после того, как он спустился с трапа самолета в киевском аэропорту "Борисполь" вместе с освобожденными украинскими моряками, которые были задержаны Россией в Керченском проливе.

Представлял Украину в "нормандском формате" — группе представителей России, Украины, Германии и Франции, которая занималась урегулированием ситуации на востоке Украины. Именно "нормандская четверка" ставила свои подписи под Минскими договоренностями, которые в итоге оказались саботированы.

В марте 2025 года Зеленский назначил Ермака главой украинской делегации для продвижения переговоров и достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Президент наделил главу своего офиса правом корректировать состав делегации, предварительно согласовав это с главой МИД Украины. Кроме того, Ермак получил возможность привлекать к работе делегации сотрудников различных государственных структур, предприятий и организаций, заручившись согласием их руководителей, а также научных консультантов и специалистов в различных областях.

В мае 2025 года Ермак участвовал в Стамбуле во встрече представителей Турции, США и Украины, предшествовавшей первому раунду возобновленных переговоров Москвы и Киева. На самих переговорах с российской стороной, украинскую делегацию возглавлял Рустем Умеров, занимавший на тот момент пост министра обороны.

Влияние и отношения с Владимиром Зеленским

На политической арене Украины и всего мира образ Зеленского стал неотделим от фигуры Андрея Ермака.

Роль серого кардинала и неформальное влияние

Его называли вторым по влиянию человеком на Украине, контролирующим доступ к повестке президента и к нему самому. Андрей Ермак присутствовал рядом с Зеленским на всех протокольных мероприятиях, оттесняя других украинских чиновников высокого ранга.

Восхождение Ермака на украинский политический олимп сопровождалось устранением всех в окружении Зеленского, кого он считал политической угрозой, или тех, кто пытался действовать самостоятельно. Ермак вошел во всевозможные национальные советы, курирующие вопросы инвестиций, обороны, безопасности.

В результате Ермак приобрел славу неизбранного царя, который прибрал к рукам безграничную власть и подорвал систему сдержек и противовесов. Ему приписывают манипулирование судебными расследованиями для дискредитации соперников, затягивание антикоррупционных расследований, организацию тайных операций по распространению "сливов" и слухов через анонимные каналы в Telegram.

"Его цель — централизовать вообще все в этаком постсоветском стиле руководства, который не так уж далек от самодержавия", — говорил британским СМИ бывший сотрудник президентской администрации.

Оценки влияния в украинских и зарубежных рейтингах

Ермак вошел в список 100 самых влиятельных людей 2024 года по версии журнала Time.

Сопроводительный текст для его включения в список написал Андерс Фог Расмуссен, бывший премьер-министр Дании и генеральный секретарь НАТО.

Издание Politico в рейтинге самых влиятельных людей Европы за 2024 год поместило Ермака на второе место.

В ежегодном рейтинге украинского журнала "Фокус" "Топ 100 влиятельных украинцев 2024 года" Ермак так же занял вторую позицию.

Отставка

Владимир Зеленский 28 ноября 2025 года сообщил, что Ермак написал заявление об отставке, а сам он подписал соответствующий указ.

Зеленский также утверждает, что состоится "перезагрузка" офиса.

Отставка состоялась в тот же день, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что эти действия прошли в рамках расследования.

Скандалы и претензии

Ермак оказался вовлечен в самый масштабный коррупционный скандал на Украине последних лет.

Дело Тимура Миндича и требования об отставке

10 ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины развернуло крупную спецоперацию, направленную на обнаружение коррупционных схем в секторе энергетики. В качестве доказательств были обнародованы снимки сумок, доверху заполненных иностранной валютой, обнаруженных в ходе проведенных обысков. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что обыски проводились у экс-министра энергетики Германа Галущенко, в "Энергоатоме", а также у бизнесмена Тимура Миндича, которого считают близким к Владимиру Зеленскому. Незадолго до этого Миндич покинул страну. В дальнейшем НАБУ предоставило общественности фрагменты аудиоматериалов , связанных с делом о коррупции в энергетической отрасли, где фигурируют трое лиц, известных под разными псевдонимами.

В расследовании скандала упоминается и Андрей Ермак. Людей из окружения Владимира Зеленского, в том числе и Миндича, обвиняют в хищении 100 миллионов долларов.

17 ноября депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что Ермак вероятно фигурирует в деле о коррупции НАБУ под кодовым именем "Али-Баба" , являющимся аббревиатурой его имени и отчества (АБ).

19 ноября фракция "Европейской солидарности" внесла на рассмотрение Верховной рады проект постановления с призывом об отставке Ермака с поста руководителя офиса президента Украины. 21 ноября на встрече с фракцией "Слуга народа" Зеленский заявил, что не уволит Ермака.

Согласно информации "Украинской правды", вскоре после начала расследования коррупционных действий Ермак поручил сотрудникам правоохранительных органов подготовить дело против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко.

28 ноября депутат украинского парламента Ярослав Железняк проинформировал о проведении следственных мероприятий НАБУ и САП в доме Ермака. В бюро Украины подтвердили факт проведения обысков, указав, что они осуществляются в рамках расследования коррупционного дела. Согласно сведениям Financial Times, следственные действия связаны с расследованием предполагаемых коррупционных схем в энергетическом секторе.

Андрей Ермак подтвердил, что сотрудники НАБУ и САП проводят необходимые процессуальные действия в его доме, и подчеркнул отсутствие препятствий для работы следственной группы. По информации издания "Зеркало недели", обыски проводятся также в рабочем кабинете и жилом помещении его офиса. "Укринформ", ссылаясь на источники в НАБУ, уточнил, что по окончании обысков официальных обвинений никому не предъявили и следствие продолжается.

В СМИ появилась информация о подготовке НАБУ подозрения в адрес Ермака, касающегося одного их домов в жилом комплексе "Династия" в поселке Козин, пригороде Киева. Строительство комплекса ассоциируется с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым, арестованным 18 ноября по обвинению в причастности к коррупционным схемам по делу Миндича.

© Фото : СТРАНА.ua Участники акции протеста за отставку Зеленского и увольнение Ермака в Киеве, Украина © Фото : СТРАНА.ua Участники акции протеста за отставку Зеленского и увольнение Ермака в Киеве, Украина

Другие резонансные эпизоды и официальные реакции

Украинские СМИ сообщали о связи отца Андрея Ермака, Бориса Ермака, с Рахимом Эмануиловым, российским чиновником и бизнесменом, с которым он работал в Афганистане. Критики, стремясь выявить его связи с Россией, обнаружили, что с 2001 по июнь 2018 года Ермаки были партнерами Эмануилова в ООО "Медийная группа европейского партнерства".

Помимо этого, в 2020 году появились сообщения о связи Эмануилова с одним российским сенатором. Согласно официальным реестрам, Андрей Ермак и Рахим Эмануилов совместно владели двумя украинскими компаниями: ЗАО "Интерпромфинанс Украина" и ООО "М.Е.П.".

В марте 2020 года депутат Верховной Рады Гео Лерос (фракция "Слуга народа") опубликовал в социальных сетях видео , на которых человек, похожий на брата Ермака, обсуждает вопросы трудоустройства на высокие государственные должности. Андрей Ермак подтвердил подлинность видео и признал, что на нем запечатлен его брат.

В 2004 году Андрей Ермак стал одним из владельцев "Международной фармацевтической группы", которая, как ни странно, занималась обеспечением функционирования спортивных объектов. Ермак утверждал, что оказывал консультационные услуги транснациональным фармакологическим корпорациям, включая Pfizer. Позже это породило слухи о том, что во время пандемии Ермак помогал западным производителям вакцин закрепиться на украинском рынке.

В июле 2022 года Андрей Ермак вновь оказался под подозрением как возможный "агент Кремля". Член Конгресса США Виктория Спартц заявила о том, что Ермак "действует в интересах Путина". Основанием для таких обвинений стало назначение Ермаком Олега Татарова на должность заместителя по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах. Спартц считала, что Татаров намеренно "сорвал все дело", учитывая его должность в полиции при Викторе Януковиче.

В связи с обысками в офисе Андрея Ермака, главы администрации Зеленского, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение о возможном ухудшении положения в Украине из-за набирающего обороты коррупционного скандала.

Представители Еврокомиссии Паулы Пиньо и Гийома Мерсье отметили, что относятся к происходящему с уважением.

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил журналистам, что Варшава ждет разъяснений от Киева относительно разгоревшегося коррупционного скандала, подчеркнув, что подобные инциденты не способствуют перспективам вступления Украины в ЕС.

Личная жизнь

В информационном поле сведения о личной жизни Андрея Ермака отсутствуют.

Награды

Командорский крест со звездой Ордена Заслуг перед Республикой Польша в знак признания выдающихся заслуг в развитии польско-украинского сотрудничества (2022).

Командорский крест ордена великого князя Литовского Гедиминаса за активное укрепление трансграничных отношений между Литвой и Украиной и развитие демократических ценностей (2023).