Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Большинство (77%) россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту главы государства, 76% доверяют президенту России, следует из опроса ФОМ.
Более половины (52%) россиян считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 27% респондентов считают, что кабмин работает скорее плохо. Работу главы правительства РФ Михаила Мишустина положительно оценивают 56% граждан, 14% опрошенных скорее недовольны его работой.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Четверо из десяти (40%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 4% - за "Новых людей" и за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 21-23 ноября 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
