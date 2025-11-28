Рейтинг@Mail.ru
09:00 28.11.2025
Первые выпуски подкаста "НИИ Понятно" собрали два миллиона просмотров
Первые выпуски подкаста "НИИ Понятно" собрали два миллиона просмотров
Первые выпуски подкаста "НИИ Понятно" собрали два миллиона просмотров

© Фото : НИИ Понятно Подкаст "Александр Шермаков: Записки из Зоны отчуждения: взгляд физика-ядерщика"
Подкаст Александр Шермаков: Записки из Зоны отчуждения: взгляд физика-ядерщика - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : НИИ Понятно
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Научно-популярные подкасты, созданные студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) в рамках проекта "НИИ Понятно", собрали почти два миллиона просмотров, сообщили в пресс-службе вуза.
В БФУ рассказали, что вышло 18 выпусков, в которых ведущие исследователи страны просто и увлекательно объясняют сложные научные явления — от квантового бессмертия, фотоники и световых мечей до мегасайнс, нейроинтерфейсов и будущего машиностроения.
"Наша цель — показать, что наука может быть такой же зрелищной, как художественный фильм, а личность ученого такой же яркой, как ее идеи. Проект стал мощным инструментом работы со студенческим и аспирантским сообществом, помог укрепить связи между молодыми исследователями, повысить мотивацию к участию в научной жизни университета и продемонстрировать, что современная наука может быть яркой, открытой и близкой каждому", — отметил один из авторов проекта Андрей Ковалев.
© Фото : НИИ Понятно Подкаст "Александр Шермаков: Записки из Зоны отчуждения: взгляд физика-ядерщика"
Подкаст Александр Шермаков: Записки из Зоны отчуждения: взгляд физика-ядерщика - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : НИИ Понятно
Подкаст "Александр Шермаков: Записки из Зоны отчуждения: взгляд физика-ядерщика"
По мнению научного руководителя проекта, и.о. директора Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта Натальи Шушариной, формат видеоподкаста позволяет раскрыть человеческую сторону науки. "Мы делаем научные идеи понятными, а профессию исследователя привлекательной, пробуждая в новом поколении интерес к будущему, где каждый может стать частью великих открытий", — подчеркнула она.
Исполнителями и авторами проекта выступают студенты разных направлений подготовки. Для них участие в подкастах — это возможность поработать в междисциплинарной команде, а также научиться популярно рассказывать о своей научной сфере.
© Фото : НИИ Понятно Подкаст "Александр Шермаков: Записки из Зоны отчуждения: взгляд физика-ядерщика"
Подкаст Александр Шермаков: Записки из Зоны отчуждения: взгляд физика-ядерщика - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : НИИ Понятно
Подкаст "Александр Шермаков: Записки из Зоны отчуждения: взгляд физика-ядерщика"
"Когда я рассказываю друзьям, что наука — это модно и престижно, то очень часто мне говорят, что это все для гениев и обычному человеку там делать нечего. Приходилось долго объяснять, что это не так. Теперь я смогу скинуть им ссылку на "НИИ Понятно" и переубедить", — сказала магистрант БФУ Дарья Смирнова.
Участие в подкастах приняли психофизиолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Каплан, философ, искусствовед, переводчик, проректор ТюмГУ и главный редактор журнала "Логос" Игорь Чубаров, член-корреспондент РАО, профессор РАН Кирилл Голохваст, а также ученые из БФУ и других вузов страны. Все выпуски подкаста доступны на площадках проекта.
Научно-популярный проект "НИИ Понятно" был запущен при поддержке Минобрнауки РФ.
 
ОбществоРоссияАндрей КовалевАлександр КапланБалтийский федеральный университетМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссийская академия наукСоциальный навигаторСН_ОбразованиеПодкастМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
