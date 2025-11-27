Карлсон вернулся, чтобы раскрыть заговор, интриги и подлости сторонников войны с Россией в элите США. Самый популярный независимый журналист их супердержавы по имени Такер (тот самый, который в подробностях знает историю Древней Руси благодаря интервью с президентом Владимиром Путиным) даже называет конкретную фамилию: Мердоки. Вот кто, оказывается, гадит — не англичанка, а клан ассимилировавшегося в Америке австралийца.

По информации Карлсона, издание The Wall Street Journal имеет в распоряжении материалы, изобличающие коррупцию Андрея Ермака — серого кардинала Украины и самого влиятельного человека в окружении Владимира Зеленского. Однако не публикует этот компромат вот уже несколько месяцев, потому что Ермак руководит усилиями Украины по срыву мирного плана Дональда Трампа.

"Семья Мердоков использует свою газету, чтобы продолжать войну с Россией. <...> Это признак деятельности разведывательного агентства", — резюмирует Карлсон.

Спасибо, как говорится, за сигнал, но американец в Такере Карлсоне все-таки чувствуется. Американскому сознанию нужен злодей. Без конкретного злодея оно сюжета не чувствует.

Руперт Мердок — колоритный злодей, джеймс-бондовский. Чистопородный англосакс с активами на несколько десятков миллиардов долларов. Олигарх, влияющий на умы миллионов через глобальную медиаимперию. "Самый опасный человек в США", как титуловал его экс-президент Джо Байден.

Кстати, не ошибся: именно империя Мердока раскрутила, а может быть, и породила скандал, который уничтожил репутацию Байдена столь же эффективно, как и деменция. Публикация компромата с ноутбука президентского сынка Хантера, пролившая свет на коррупцию байденовской семьи, — это тоже Мердок.

И в то же время Мердок старше Байдена на 12 лет. Сейчас ему 94 года. В 93 он в очередной раз женился на молодухе — бывшей теще Романа Абрамовича, но к осмысленной деятельности в рамках мирового правительства, как поговаривают, неспособен и особо к ней не стремится. Более того, его дети-наследники играют в медийной империи третьи, четвертые роли или ушли в другой бизнес, потеснившись в пользу людей со стороны. Вырождается злодейское древо.

Но ничто уже не изменит того, что Карлсон стал звездой на Fox News — бриллианте олигархической империи Мердока. Несколько лет назад Такера с этого телеканала убрали за нелояльность и своемыслие. То есть с Мердоками у него вполне личный конфликт.

Что же касается подозрений насчет коррупции Ермака, то стыдно подозревать, когда вполне уверен. Скрываемый ныне (якобы из-за милитаристов и "ястребов") компромат на главу офиса президента Украины — это секрет Полишинеля. Опубликованные "прослушки" НАБУ о воровстве в ближнем кругу Зеленского в общем и целом подтверждали более ранние "сливы".

Центральную фигуру расследования — Тимура Миндича — называют "кошельком президента" в том числе за то, что ему принадлежит криптовалютный кошелек, куда переводят доли Ермака и Зеленского от сделок и распилов западной помощи. А жучок, записи с которого положены в основу антизеленского расследования, был установлен как раз в квартире Миндича, лучшего друга, доверенного лица и старого бизнес-партнера того, кто называет себя президентом Украины. Чтобы об этом знать, давно не нужна The Wall Street Journal.

НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) в значительной степени контролируется США через ФБР. Выведение в качестве фигуранта кума Зеленского по фамилии Чернышов стало для украинского режима минувшим летом "черной меткой". Разоблачение Миндича сопровождало накат американцев на Киев с требованием заключить мир на жестких условиях. А компромат на Ермака и Зеленского, в свою очередь, похож на дамоклов меч, который повесили над головой дуэта, чтоб делали, как велено. Когда надо, тогда и рубанут. Но многим хочется поскорее.

Зеленский сейчас пытается спасти не только себя, но и Ермака. Во-первых, без него он не сможет управлять страной, поскольку всю вертикаль власти Ермак выстроил под себя. А во-вторых, Ермак слишком много знает о грехах Зеленского и в страшный час может пойти на сделку со следствием, чтобы облегчить свою участь.

Есть даже такая версия, согласно которой криворожец сделал Ермака главой делегации по переговорам с американцами как раз для того, чтобы защитить от разоблачения хотя бы на время и успеть нанести контрудар по НАБУ. Но все это — мертвому припарки: компромат на киевскую парочку теперь есть не только в бюро и не только в The Wall Street Journal, а принимать решение о его обнародовании будет отнюдь не старина Руперт.

Мердок давно не так страшен, каким его привыкли малевать, но даже в прежние времена не был рабом идеологии, как Джордж Сорос, и с ним можно было договориться. Однажды у Такера Карлсона не получилось договориться — и обида до сих пор жива, тем более что терять такого колоритного злодея, каким был Мердок, огорчительно для тех, кто сочиняют сюжеты об американской политической жизни.

Это, разумеется, не означает, что в ней нет настоящих законспирированных злодеев и что они не давят сейчас на тайные пружины милитаризма. Публикация в Bloomberg того, что называют расшифровкой переговоров спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа с российской стороной, — пример попытки удара как раз от них. Она предпринята с целью скомпрометировать дипломатический процесс и выглядит достаточно угрожающе, так как показывает, будто в администрации Трампа "течет" из-за предателя.

Фамилию этого предателя, в отличие от фамилии Мердока, и впрямь небезынтересно было бы знать. Но его усилия, как и усилия других агентов "вашингтонского болота" и "глубинного государства", на самом деле не нужны для того, чтобы загубить мирный план Трампа и продлить решение конфликта военными мерами.

Зеленский и Ермак справятся без них. Они сделают все, чтобы провалить шанс на мир, чтобы принять свою судьбу.

Поэтому, дорогой Карлсон, не изволь беспокоиться. Эти двое, как Филле и Рулле, сами себя погубят.