Назван тайный враг мира с Россией в элите США. Несите нового - РИА Новости, 27.11.2025
08:00 27.11.2025
Назван тайный враг мира с Россией в элите США. Несите нового
2025
Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
Назван тайный враг мира с Россией в элите США. Несите нового

Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
Карлсон вернулся, чтобы раскрыть заговор, интриги и подлости сторонников войны с Россией в элите США. Самый популярный независимый журналист их супердержавы по имени Такер (тот самый, который в подробностях знает историю Древней Руси благодаря интервью с президентом Владимиром Путиным) даже называет конкретную фамилию: Мердоки. Вот кто, оказывается, гадит — не англичанка, а клан ассимилировавшегося в Америке австралийца.
По информации Карлсона, издание The Wall Street Journal имеет в распоряжении материалы, изобличающие коррупцию Андрея Ермака — серого кардинала Украины и самого влиятельного человека в окружении Владимира Зеленского. Однако не публикует этот компромат вот уже несколько месяцев, потому что Ермак руководит усилиями Украины по срыву мирного плана Дональда Трампа.
NYP: слова Трампа о возможной встрече Путина и Зеленского поразили Ермака
"Семья Мердоков использует свою газету, чтобы продолжать войну с Россией. <...> Это признак деятельности разведывательного агентства", — резюмирует Карлсон.
Спасибо, как говорится, за сигнал, но американец в Такере Карлсоне все-таки чувствуется. Американскому сознанию нужен злодей. Без конкретного злодея оно сюжета не чувствует.
Руперт Мердок — колоритный злодей, джеймс-бондовский. Чистопородный англосакс с активами на несколько десятков миллиардов долларов. Олигарх, влияющий на умы миллионов через глобальную медиаимперию. "Самый опасный человек в США", как титуловал его экс-президент Джо Байден.
Кстати, не ошибся: именно империя Мердока раскрутила, а может быть, и породила скандал, который уничтожил репутацию Байдена столь же эффективно, как и деменция. Публикация компромата с ноутбука президентского сынка Хантера, пролившая свет на коррупцию байденовской семьи, — это тоже Мердок.
И в то же время Мердок старше Байдена на 12 лет. Сейчас ему 94 года. В 93 он в очередной раз женился на молодухе — бывшей теще Романа Абрамовича, но к осмысленной деятельности в рамках мирового правительства, как поговаривают, неспособен и особо к ней не стремится. Более того, его дети-наследники играют в медийной империи третьи, четвертые роли или ушли в другой бизнес, потеснившись в пользу людей со стороны. Вырождается злодейское древо.
Но ничто уже не изменит того, что Карлсон стал звездой на Fox News — бриллианте олигархической империи Мердока. Несколько лет назад Такера с этого телеканала убрали за нелояльность и своемыслие. То есть с Мердоками у него вполне личный конфликт.
Что же касается подозрений насчет коррупции Ермака, то стыдно подозревать, когда вполне уверен. Скрываемый ныне (якобы из-за милитаристов и "ястребов") компромат на главу офиса президента Украины — это секрет Полишинеля. Опубликованные "прослушки" НАБУ о воровстве в ближнем кругу Зеленского в общем и целом подтверждали более ранние "сливы".
Центральную фигуру расследования — Тимура Миндича — называют "кошельком президента" в том числе за то, что ему принадлежит криптовалютный кошелек, куда переводят доли Ермака и Зеленского от сделок и распилов западной помощи. А жучок, записи с которого положены в основу антизеленского расследования, был установлен как раз в квартире Миндича, лучшего друга, доверенного лица и старого бизнес-партнера того, кто называет себя президентом Украины. Чтобы об этом знать, давно не нужна The Wall Street Journal.
НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) в значительной степени контролируется США через ФБР. Выведение в качестве фигуранта кума Зеленского по фамилии Чернышов стало для украинского режима минувшим летом "черной меткой". Разоблачение Миндича сопровождало накат американцев на Киев с требованием заключить мир на жестких условиях. А компромат на Ермака и Зеленского, в свою очередь, похож на дамоклов меч, который повесили над головой дуэта, чтоб делали, как велено. Когда надо, тогда и рубанут. Но многим хочется поскорее.
Зеленский сейчас пытается спасти не только себя, но и Ермака. Во-первых, без него он не сможет управлять страной, поскольку всю вертикаль власти Ермак выстроил под себя. А во-вторых, Ермак слишком много знает о грехах Зеленского и в страшный час может пойти на сделку со следствием, чтобы облегчить свою участь.
Есть даже такая версия, согласно которой криворожец сделал Ермака главой делегации по переговорам с американцами как раз для того, чтобы защитить от разоблачения хотя бы на время и успеть нанести контрудар по НАБУ. Но все это — мертвому припарки: компромат на киевскую парочку теперь есть не только в бюро и не только в The Wall Street Journal, а принимать решение о его обнародовании будет отнюдь не старина Руперт.
Мердок давно не так страшен, каким его привыкли малевать, но даже в прежние времена не был рабом идеологии, как Джордж Сорос, и с ним можно было договориться. Однажды у Такера Карлсона не получилось договориться — и обида до сих пор жива, тем более что терять такого колоритного злодея, каким был Мердок, огорчительно для тех, кто сочиняют сюжеты об американской политической жизни.
Это, разумеется, не означает, что в ней нет настоящих законспирированных злодеев и что они не давят сейчас на тайные пружины милитаризма. Публикация в Bloomberg того, что называют расшифровкой переговоров спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа с российской стороной, — пример попытки удара как раз от них. Она предпринята с целью скомпрометировать дипломатический процесс и выглядит достаточно угрожающе, так как показывает, будто в администрации Трампа "течет" из-за предателя.
Фамилию этого предателя, в отличие от фамилии Мердока, и впрямь небезынтересно было бы знать. Но его усилия, как и усилия других агентов "вашингтонского болота" и "глубинного государства", на самом деле не нужны для того, чтобы загубить мирный план Трампа и продлить решение конфликта военными мерами.
Зеленский и Ермак справятся без них. Они сделают все, чтобы провалить шанс на мир, чтобы принять свою судьбу.
Поэтому, дорогой Карлсон, не изволь беспокоиться. Эти двое, как Филле и Рулле, сами себя погубят.
И Украину заодно.
Ермак отверг план США по урегулированию из 28 пунктов
