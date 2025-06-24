https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025005689.html

Банду Зеленского решили уничтожать по частям

Банду Зеленского решили уничтожать по частям - РИА Новости, 24.06.2025

Банду Зеленского решили уничтожать по частям

Ввязавшись в войну Израиля с Ираном, президент США Дональд Трамп оставил Владимира Зеленского без внимания, но не забыл о нем. Из Вашингтона в Киев регулярно... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T08:00:00+03:00

2025-06-24T08:00:00+03:00

2025-06-24T18:27:00+03:00

аналитика

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

владимир зеленский

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сша

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Ввязавшись в войну Израиля с Ираном, президент США Дональд Трамп оставил Владимира Зеленского без внимания, но не забыл о нем. Из Вашингтона в Киев регулярно шлют черные метки, намекая украинской власти на лихие дни.Официально между ними все по-прежнему, все при своих: Трамп хочет, чтобы Москва и Киев как-нибудь договорились между собой о мире, но не собирается этот процесс ускорять и глух к просьбам Зеленского "надавить на Россию". В то же время в Киеве еще недостаточно отчаялись, чтобы принять базовый минимум условий Москвы.Но кое-что изменилось. Будто желая, чтобы Зеленский отчаялся побыстрее, Вашингтон начал охоту за ближайшим окружением капитана команды КВН "95-й квартал". Это пострашнее, чем "единица" от Юлия Соломоновича Гусмана.Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило подозрение в крупной взятке вице-премьеру правительства Алексею Чернышову. Его называют одним из наиболее близких к президенту чиновников, "кошельком" и другом семьи Зеленского, чья задача — контроль за важными финансовыми потоками.Ранее по тому же делу были арестованы люди из окружения вице-премьера, а про него самого украинские СМИ писали, будто он уже вывез из страны родственников, выехал сам и возвращаться не планирует. Звучало феерически, поскольку Чернышов также занимает должность министра национального единства, то есть является человеком, чья задача — выманивать украинцев-эмигрантов обратно на родину.Но он все-таки вернулся, как Карлсон, и лично явился в НАБУ, чтобы "во всем разобраться". Там-то ему и отвинтили пропеллер: теперь будет сидеть на Украине и ждать ареста.Это не опала: Зеленский еще не настолько сошел с ума, чтоб отрубать собственную руку, деньги в "общак" несущую. Чернышова обвило американское щупальце, над которыми президент Украины не властен.Подобных щупалец несколько. После того как Виктория Нуланд покормила украинцев печеньками на площади Независимости (столь издевательски, если кто вдруг забыл, называется пресловутый майдан), США создали на Украине сразу несколько структур под собственным контролем: НАБУ, НАПК, ВАКС, САП, etc. Может быть, кто-то в Вашингтоне был наивен и надеялся, будто сможет помочь в смирении украинского воровства, но, скорее всего, американцы учредили все это нагромождение букв для удобства ликвидации собственных недругов и их сообщников, таких как Чернышов.Теперь наверняка начнутся лихорадочные попытки Киева высвободить вице-премьера, который нужен Зеленскому живым и в правительстве, в крайнем случае мертвым, но никак не в качестве собеседника завязанных на США следователей. Власти Украины уже несколько месяцев опасаются ревизии выделенных им из Америки средств, но Трамп послал не ревизоров, а сразу прокуроров: вот настолько он Зеленского не любит, чего давно не скрывает.Дело, по которому привлекают Чернышова, — старое, времен, когда Зеленский был начинающим президентом, а нынешний фигурант возглавлял украинский аналог Минстроя и брал взятки квартирами. Это доказывает, что следователей НАБУ озарило не случайно: компромат ждал своего часа в папочке — и час настал.Следующий на очереди, вероятно, Тимур Миндич, совладелец бренда "95-й квартал". Строго говоря, именно он — "кошелек Зеленского", а Чернышов при нем — распорядитель с правом подписи. Миндича обвиняют в воровстве особо возмутительного свойства — на строительстве фортификаций. Пока это делают американские СМИ, а не американские следователи. Пока.Трамп убедился в том, что Зеленский недоговороспособен и препятствует его целям на Украине: добиться устойчивого прекращения огня и получить за это Нобелевскую премию мира. Теперь Вашингтон, используя свои рычаги влияния на украинскую элиту, подталкивает Киев к выбору из двух сценариев: или стать сговорчивее, или пенять на себя и наблюдать, как американцы выбивают несущие конструкции режима Зеленского.Самым сокрушительным для него стал бы удар по Андрею Ермаку — "зеленому кардиналу" Зеленского, на котором в Киеве теперь все держится. Замах сделан: вашингтонские журналисты неожиданно обнаружили, что самого влиятельного чиновника Украины власти США на дух не переносят, причем это касается команды не только Трампа, но и предыдущего президента — Джо Байдена. Однако при Байдене СМИ в Америке не утверждали, будто Ермак плох буквально всем — от провинциальной наглости до невнятного английского.В ходе недавнего вояжа "зеленого кардинала" в Вашингтон влиятельные "трамписты" избегали гостя не из-за занятости: это был личный бойкот. Теперь о бойкоте возвестили миру, а для Ермака как политика это смертельно в силу той роли, которую он на себя взял, замкнув на офис Зеленского все каналы связи с США. В ходе именно этой монополизации контактов был уволен экс-глава МИД Дмитрий Кулеба, возражавший против подобного порядка: киевская парочка слишком опасалась сговора с американцами за своей спиной, чтобы сделать исключение даже для министра иностранных дел.Теперь оба в немилости, но уметь договориться с американцами — это по-прежнему обязательный навык для руководителей Украины. США — это власть, которую там признают, это ментор, которого там слушают, это источник ресурсов, на которые там претендуют. Если главный канал связи будет перегорожен тушкой Ермака, тем хуже для него самого и его шефа.Фактически Вашингтон подбивает украинские элиты на бунт, показывая, что пара Зеленский — Ермак — это главное препятствие для получения новых печенек, новых патронов и новых надежд на будущее. Криворожца и его кардинала в этом будущем американцы не видят.Разумеется, оба будут сопротивляться — и многие в ходе этого сопротивления умрут, но таково уж проклятие американской внешней политики. Порожденные ею големы (а украинский националистический режим — именно такой голем) в какой-то момент перестают подчиняться создателю или даже восстают против него, как Саддам Хусейн и Усама бен Ладен.В деле освобождения Украины от Зеленского или примирения с Украиной без Зеленского нам придется рассчитывать не на американцев, а на себя. Вашингтон способен расшатать систему киевской власти, но опрокидывать ее в сложившихся обстоятельствах придется не политическими комбинациями, а военными победами. Сама не упадет — слишком глубоко вросла, повязав воровством и кровью миллионы человек.

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2024939002.html

https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024041217.html

https://ria.ru/20250616/ukraina-2022970907.html

https://ria.ru/20250610/katastrofa-2021926025.html

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аналитика, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), национальное антикоррупционное бюро украины (набу), владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, сша, украина