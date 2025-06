https://ria.ru/20250606/tramp-2021190459.html

Трамп дозрел до особой враждебности к Зеленскому

Трамп дозрел до особой враждебности к Зеленскому - РИА Новости, 06.06.2025

Трамп дозрел до особой враждебности к Зеленскому

У Дональда Трампа сложилась особенно сильная личная неприязнь к Владимиру Зеленскому: в разговорах с помощниками президент США называет главу киевского режима... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T08:00:00+03:00

2025-06-06T08:00:00+03:00

2025-06-06T08:01:00+03:00

сша

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

джо байден

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021183025_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_a1459342efe080767690b4591bb610ab.jpg

У Дональда Трампа сложилась особенно сильная личная неприязнь к Владимиру Зеленскому: в разговорах с помощниками президент США называет главу киевского режима "плохим парнем".Так утверждает The New York Times. Верить этому некогда уважаемому изданию можно, только если сказанное не противоречит объективной картине мира. В данном случае не противоречит: по Трампу видно, что Зеленского он терпеть не может.Строго говоря, этого криворожца вообще не за что любить, но только в последний год у мировой прессы стали постепенно открываться глаза на личность того, кто называет себя президентом Украины, а также на то, сколь катастрофичными для этой страны станут последствия его руководства. Но Трамп возненавидел Зеленского одним из первых — еще до того, как это стало модным даже в России.Теперь это чувство выкристаллизовалось и стало важным фактором международной политики: устойчивость Украины критично зависит от поддержки США, а поддержка США — от благосклонности их президента, особенно если его зовут Дональд Трамп. Нынешний хозяин Белого дома многократно доказывал, что готов жертвовать целесообразностью ради своих "хочу" и "так вижу".Причины неприязни к Зеленскому у него, разумеется, тоже индивидуальные: президенту Соединенных Штатов не видно и просто не интересно многое из того, что вызывает в этой персоне негодование, например, у россиян. Ведущими причинами представляются три, и одна из них указана в публикации The New York Times: по оценке Трампа, криворожец "подталкивает мир к пропасти ядерной войны".Это тоже проходит по категории объективного знания. Точно так же считал даже президент Джо Байден и признавался помощникам: Зеленский пытается втянуть США в войну с Россией.Старина Джо был, как известно, плох, а временами плох кромешно, однако профессиональные навыки часто отказывают последними. Профессия Байдена — это внешняя политика, и про Зеленского он все правильно понял. Тот хочет, чтобы военный конфликт России и Украины стал военным конфликтом России и НАТО. На практике это с высокой вероятностью означает ядерную войну.Трампу ядерная война не нужна. В случае ядерной войны ему не с кем будет заключать сделки и негде играть в гольф. Если Зеленскому казалось, что атакой на стратегическую авиацию России (предназначенную как раз на случай ядерной войны с Соединенными Штатами) делает Белому дому подарок и показывает уязвимость вековечного противника, он прогадал. Похоже, что контекст возбудил в Трампе его страхи христианина, политика, бизнесмена, гольфиста, отца и деда перед апокалипсисом. Ведь его поколение буквально росло на ожидании, что советские ядерные подлодки всплывут у берегов Флориды.Вторая причина раздора — несоответствие между тем, как Зеленский себя ведет, и тем, как, по мнению Трампа, он обязан себя вести. В картине мира нынешнего президента США глава Украины — это тот, кто должен американцам очень много денег. Таким надлежит вежливо слушать и делать, что скажут.Зеленский в то же самое время завис сознанием в 2023 году, когда ему конгресс Соединенных Штатов рукоплескал стоя, а журналы помещали его на обложку. Нарциссический тип личности, нередко присущий актерам, в его случае был усугублен нездоровой лестью и незаслуженными титулами вроде "спаситель Украины" или даже "победитель России".Предшественник Зеленского Петр Порошенко был человеком неприятным, но хитрым и гибким. Мог бы тысячи раз обрывать провода или швырять камешки в окна Белого дома, если бы это дало эффект. Нынешний Верховный "головнокомандувач" считает себя как минимум равновеликим Трампу. Сам Трамп считает его побирушкой.В день, когда Зеленский сидел в Белом доме с намерением перетянуть одеяло на себя, конфликт между ним и хозяином был неизбежен. Но потрясающая нечуткость криворожца позволила скандалу начаться еще до того, как вышла пресса: гость изволил читать Трампу нотации, хотя полагалось внимать. Будь в тот момент в руках президента США клюшка для гольфа, она бы погнулась.Формально они потом помирились. Но осадочек остался.Однако самая первая и, быть может, самая важная причина неприязни Трампа к Зеленскому появилась задолго до всех этих событий и в каком-то смысле их предвосхитила.За несколько месяцев до президентских выборов 2020-го в США окружение Трампа пыталось получить от администрации Зеленского компромат на клан Байденов и пролить свет на дело газодобывающей компании Burismа. Сын Байдена Хантер получал там зарплату как лоббист и привлек отца, когда у компании начались проблемы с законом, а отец добился смены генерального прокурора Украины, чтобы дело Burismа было закрыто.Оставалось документально доказать нарушения и дать расследованию официальный ход. Тогда начался бы такой скандал, который нельзя скрыть, но в итоге большинство американцев ничего не узнали о Burisma и других приключениях семейки Байденов до тех пор, пока Старина Джо не избрался президентом.Пикантность ситуации в том, что Трамп не мог заниматься делом Байдена лично — это выходило за рамки президентских полномочий, однако работу Минюста и других профильных служб саботировало "глубинное государство". Зеленский же сделал вид, будто не понимает прозрачных намеков американского коллеги, и ничем ему с делом Burisma не помог. Так вместо козыря в борьбе с конкурентом Трамп получил недовынесенный импичмент — и проиграл выборы.Тогда Зеленскому наверняка казалось, что он принял верное решение. Но прошло четыре года, и тот, кого он подставил, вернулся в Белый дом. К тому моменту Зеленский оказался уже не начинающим президентом, а состоявшимся диктатором, который последний страх потерял. А теперь людям доброй воли предстоит подумать, как ему этот страх вернуть, хотя путь, в общем-то, ясен.Трамп, кажется, уже смирился с тем, что быстро завершить "спор славян между собою" не получится и что Нобелевская премия мира ему в ближайшей перспективе не светит. Поэтому он хочет самоустраниться, предоставив Москве и Киеву решать свои разногласия самостоятельно, но на данном этапе конфликта этого, увы, недостаточно, чтобы оперативно его завершить.Только отказ от материальной, технической и информационной поддержки Киева со стороны США и склонение к тому же европейских стран быстро обеспечит ту степень отчаяния, которая принесет Украине действительно крепкий мир. Причем отчаяться должен не только Зеленский, но и более широкая группа лиц в украинских элитах, пока что считающих, будто в "войне до последнего украинца" этими самыми "последними украинцами" окажутся именно они.

https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html

https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html

https://ria.ru/20250604/amerika-2020734930.html

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

https://ria.ru/20250531/pravitelstvo-2020082973.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, нато, в мире, аналитика