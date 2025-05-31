https://ria.ru/20250531/pravitelstvo-2020082973.html

Тайное правительство США названо по именам

Тайное правительство США названо по именам - РИА Новости, 31.05.2025

Тайное правительство США названо по именам

Тайное правительство США представляется как организация обстоятельная, с атрибутикой и традициями. Зала с дорическими колоннами, стол из секвойи, старики в... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T08:00:00+03:00

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Тайное правительство США представляется как организация обстоятельная, с атрибутикой и традициями. Зала с дорическими колоннами, стол из секвойи, старики в одинаковых черных мантиях, золотые фишки для игры в "Монополию", заспиртованный труп кыштымского карлика на каминной полке, а если повернуть против часовой стрелки масонскую пирамиду на старинных часах, откроется фальш-стена, за которой выставлены скальп Текумсе, пуля из головы Джона Кеннеди и первое издания плана Даллеса.В реальности все не настолько богато. Заговор был, и тайное правительство было, а составлявшие его старики даже могли встречаться в зале с дорическими колоннами, но в остальном все гораздо прозаичнее. По-семейному.Иногда конспирологические версии оборачиваются чистой правдой, и в Вашингтоне сейчас разбирают как раз такой случай. Теорией заговора, причем "сфабрикованной в России", официальные органы власти США называли рассуждения о том, что президент Джо Байден не в состоянии управлять страной, так как для этого он, мягко говоря, слишком пожилой человек с очень плохой памятью.Теперь это факт, подтвержденный множеством источников. Но кто-то же США все-таки управлял в моменты, когда президент не мог управлять даже ногами и губами?Чтобы ответить на этот вопрос, конгресс США объявил расследование узурпации власти группой лиц по предварительному сговору. Но журналисты оказались расторопнее и назвали этих лиц по именам, а самый расторопный — Джейк Таппер с CNN — даже написал и выпустил книгу "Первородный грех". Прежде он сам высмеивал подозрения о невменяемости президента США, но, приобщившись к фактам, ужаснулся."Я никогда раньше не видел подобной ситуации, когда так мало людей имеют столько власти", — цитирует промо одного из высокопоставленных информаторов Таппера. Сам расследователь называет этих людей "политбюро". В период наиболее горячей фазы противостояния США и России в "политбюро" входили следующие лица.Джилл Байден, супруга. Лично заменяла старину Джо в его плохие дни, в том числе в поездках и на полуофициальных мероприятиях. Все биографы Байдена, как язвительные, так и льстивые, указывали на огромное влияние, которое имеет Джилл на мужа. Именно она убедила его баллотироваться и в сенат, и в президенты, то есть сделала Байдена тем, кем он был.Майк Донилон, "мозг". Три года числился старшим советником президента, но работает на Байдена почти 45 лет, это его альтер эго. Как профессиональный политтехнолог и даже идеолог запустил карьеры многих видных политиков-демократов, а сам является порождением "глубинного государства".Его старший брат Томас начинал в Белом доме еще при президенте Картере. При президенте Обаме стал советником по национальной безопасности, а при Байдене должен был возглавить ЦРУ, но что-то не срослось. В то время, пока Майк Донилон был ключевым членом байденовского "политбюро", Томас Донилон возглавлял аналитический центр BlackRock, крупнейшей в мире компании, чей профиль — управление активами.Стив Риккетти, "кулаки". Самая таинственная фигура в перечне, журналистам неизвестен даже его точный возраст ("что-то под 70"). Всячески сторонится фотоаппаратов и любой публичности, а его профиль — "решать вопросики" с законодателями и судами. Был чрезвычайно влиятелен, занимаясь примерно тем же самым при президентах Обаме и Клинтоне.Во времена президентов-республиканцев Риккетти — официально зарегистрированный лоббист. На таких персонажей в окружении главы государства в США всегда смотрели косо, но Байден обязан этому человеку как одному из архитекторов победных для себя избирательных кампаний. Помимо прочего, старина Джо взял в свою администрацию троих детей Риккетти.Брюс Рид, посланник по важным поручениям. По сути — фиксер, как и Риккетти, но публичен. Обаятельный и литературно одаренный человек. Его бросали на любой фронт, где нужно усиление, и именно Рид создавал у нации иллюзию того, будто президент бодр и крепок разумом, просто "работает с документами".Рон Клейн, человек глобалистов. Еще один старый лоббист из "глубинного государства", имевший значительное влияние при трех президентах-демократах. Его считают ответственным за "повесточку" — продвижение радикальных леволиберальных идей в духе Греты Тунберг, но при этом эффективным антикризисным управленцем. Прославился в период пандемии COVID, с тех пор стал персонажем кино и сериалов на политические темы.Энни Томасини, секретарь особого назначения. Самая молодая в политбюро — 45-46 лет. Начинала как пресс-секретарь Байдена, а влиятельность обрела как его личный представитель — моталась с командировками по всей стране. Когда стало ясно, что Байдену придется уйти, ей доверили кассу клана и аккумулирование средств, поступающих в семейный фонд. Кроме того, Томасини контролировала "автоперо", которым от имени Байдена подписывались президентские указы.Хантер Байден, любимый сын, а также мажор, наркоман, любитель малолеток, разиня, воплощение Фредо Корлеоне. "После смерти брата он изменил жене с вдовой и подсадил ее на крэк", — пишет Таппер.Расследователь считает, что влияние столь токсичного персонажа в Белом доме было значительным, якобы сын отвечал за суфлер отца и за его накачивание медикаментами, но Таппер может и преувеличивать ради раскрутки книги. Никто в "политбюро" не похож на человека, кто мог бы Хантера уважать и считаться с его мнением, кроме отца и матери, особенно после того, как Хантер подставил весь клан, забыв забрать из ремонта ноутбук с компрометирующими материалами.Существование такого ноутбука тоже объявляли теорией заговора — и были в этом обвинении чертовски убедительны: рассказ, будто доказательства коррумпированности одного из самых влиятельных политических кланов США можно забыть в обычном сервисе, казался сказкой для идиотов. Однако скептики посрамлены: "политбюро" действительно подвела забывчивость сынка-наркомана, а для купирования этого скандала Байдены привлекли Агентство национальной безопасности.Присутствие такого "анфан террибль" в семерке наиболее влиятельных людей США периода байденизма способно шокировать обывателя, но больше книге Таппера шокировать, кажется, нечем. Круг тайных властителей Америки — это хорошо исследованный материал. Точнее, исследовано то, что называют кланом Байдена. Состав "политбюро" равен составу клана при некоторых настораживающих исключениях.Эту семью можно сравнить с мафиозной, где Донилон будет "подбосс", а Риккетти — "капо", но с важной оговоркой. Если классическая сицилийская "семья" управляла активами разной степени незаконности, то у ирландцев Байденов глава клана сам по себе является семейным предприятием. Монетизация влияния патриарха — это доходы клана, а Хантер и Джим Байдены (младший брат президента) отвечали за монетизацию на международном уровне.Все вышеназванные плюс Валери Байден-Оуэнс (политический стратег и младшая сестра) десятилетиями были "коллективным стариной Джо", а в конце его эпохи заменяли "крестному отцу" попеременно отказывающие органы — мозги, губы, ноги и позвоночник (если бы не супруга, Байден отказался бы от переизбрания гораздо раньше). Их имена никогда не были на слуху, если не считать скандалиста Хантера, но и тайной за семью печатями тоже не были: в более ранних книжках про Байдена уже все написано.В новой книге фигура конченого человека Хантера выходит на первый план в качестве душеприказчика Белого дома. Это мерзко, но все равно скучно. Палаты тайной власти хотелось бы видеть местом более изощренным. Подтвержденная в целом теория заговора в деталях оказалась невыразительной.Однако конспирологи всегда могут заявить, что перед нами вынужденно раскрыли только часть карт. И у них будет пара весомых доводов.Прежде Таппер был из тех, кто оберегал клан Байдена от нападок. Теперь, перейдя на сторону разоблачителей, не уделяет должного внимания весьма значительному персонажу, явно более влиятельному, чем Клейн или Рид (на уровне жены или даже Майка Донилона).Это бывший сенатор от байденовского штата Делавэр Тед Кауфман, внешне подозрительно похожий на Рика Санчеса. Он десятилетиями был в клане тем, кого сицилийские доны назвали бы "консильери". Был ли он еще и анонимным информатором Таппера, который расписал более-менее приемлемый для политбюро дизайн тайной власти, теперь придется выяснять другим расследователям, например, от конгресса.Чтобы два раза не вставать, пусть заодно расспросят 86-летнего Кауфмана про кыштымского карлика. Никогда не знаешь, достоверность какой именно теории заговора жизнь докажет в следующий раз.

https://ria.ru/20250529/bayden-2019862243.html

https://ria.ru/20250521/bayden-2018356368.html

https://ria.ru/20250520/tramp-2017966088.html

https://ria.ru/20250520/bayden-2018079458.html

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в мире, сша, россия, джилл байден, хантер байден, томас донилон, центральное разведывательное управление (цру), blackrock, аналитика