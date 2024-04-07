https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html

"Зеленый кардинал" Зеленского от отчаянья воззвал к духу Рейгана

"Зеленый кардинал" Зеленского от отчаянья воззвал к духу Рейгана - РИА Новости, 07.04.2024

"Зеленый кардинал" Зеленского от отчаянья воззвал к духу Рейгана

Главу офиса президента Украины Андрея Ермака единогласно называют вторым по влиятельности человеком в Киеве, будто забывая, что, помимо Владимира Зеленского, в... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T08:00

2024-04-07T08:00

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Главу офиса президента Украины Андрея Ермака единогласно называют вторым по влиятельности человеком в Киеве, будто забывая, что, помимо Владимира Зеленского, в Киеве также работает посол Соединенных Штатов. Но могущество Ермака и впрямь неоспоримо, тем более он тоже отвечает за координацию своего шефа с Вашингтоном через Джейка Салливана — советника президента США по нацбезопасности.За последнюю неделю аппаратный вес бывшего юриста их кинобизнеса увеличился еще сильнее — он стал монополистом личного доступа к главе государства. Прежде таким доступом также обладали секретарь СНБО Алексей Данилов и первый помощник президента Сергей Шефир, который составлял для Зеленского график встреч. Но Данилова отправили послом в Кишинев, чтобы уговорить Майю Санду на размещение истребителей F-16, которые страны НАТО планируют передать ВСУ до конца года. А причины ухода Шефира окутаны тайной — возможно, Зеленский просто внял мольбам старого друга и отпустил его со службы куда-нибудь на Запад, где безопасно и не придется отвечать за все то, что произошло с Украиной.Так Ермак стал практически всемогущ. Он — административные мускулы киевского режима, лидер "партии войны", украинский Мартин Борман и "зеленый кардинал". Но, несмотря на власть, положение его становится отчаянным, поскольку отчаянным становится положение всей Украины. Ермак сам это признает, ожидая скорого наступления ВС России и прямой угрозы для Харькова. Его цель — выбить из скаредных сторонников Дональда Трампа в палате представителей США давно обещанные Киеву 60 миллиардов долларов "уже в этом месяце", поскольку "время стало критичным"."Я не верю, что кто-либо из представителей партии Рональда Рейгана откажется от Украины. Рейган понимал СССР и Россию, и любой, кто это понимает, продолжит поддерживать наших бойцов", — заявил Ермак влиятельному вашингтонскому изданию Politico.В тот момент он наверняка казался себе жутко умным — тонким психологом и расчетливым политтехнологом, который подобрал ключик к американскому сердцу, а заодно подмигнул дорогому шефу — тот ведь любит, когда его сравнивают с Рейганом.И Зеленского, и Рейгана принято считать актерами, хотя фильмы и роли обоих унылы. Однако Рейган переехал в Белый дом не со съемочной площадки, а после двух сроков в кресле губернатора крупнейшего штата США — Калифорнии и одной проигранной президентской кампании. Он больше политик, чем актер. Зеленский как актер еще туда-сюда, а как политик — просто катастрофа.В дальнейшем дистанция между этими двумя будет только увеличиваться. Рейган — персонаж уже завершившейся эпохи, по которой его соотечественниками вынесен вердикт: "дедушка Рон" — самый популярный президент-республиканец в истории США. Не самый уважаемый или легендарный (в этом проигрывает Линкольну), но самый любимый в народе. Финал Зеленского пока что не известен во всех подробностях, но у него больше шансов быть поднятым на вилы, чем на постамент.Для большей части республиканцев Рейган по-прежнему неоспоримый кумир. У спикера палаты представителей Майка Джонсона, от которого в наибольшей степени зависит выделение денег Украине, наверняка есть несколько портретов Рейгана, в том числе в портмоне (с заломами от времени). И когда Ермак взывает к духу Рейгана, ему кажется, что он говорит с республиканцами на одном языке. Но им-то особенно хорошо видно, насколько Зеленский не Рейган.Прежде всего, Рейган был набожным христианином. Он чтил свободу совести, а СССР называл "империей зла" как раз из-за государственного атеизма Советов. В его глазах Зеленский, устроивший массовые гонения на Русскую православную церковь, — это в лучшем случае бес.Также Рейган был тем, кто видел источник экзистенциальной угрозы не в России и русских, а в коммунизме как в секте и, по его мнению, случае массового помешательства. Но он не был дураком, чтобы не понимать, что современная Россия предельно далека от идей коммунизма.Наконец, Рейган — это тот, кто при всей своей "ястребиной" риторике был нацелен на избежание военной конфронтации с СССР и уважал право других сверхдержав на невмешательство в личное пространство. Это и позволило ему, антикоммунисту, подписать с коммунистами больше соглашений, чем любому из его предшественников.А самое неприятное для Ермака — что сами американцы чаще сравнивают с Рейганом совсем другого политика. Через год после начала "русской весны" журнал Foreign Policy писал, что "поведение президента России Владимира Путина не сильно отличается от действий почитаемых руководителей типа Рейгана, на которые они с готовностью шли, когда чувствовали, что на кон поставлены жизненно важные интересы".Издание приходило к такому выводу: "Чтобы отыскать долгосрочное решение украинской головоломки, нужно меньше морализаторства и больше стратегического мышления. И начать нужно с понимания того, что движет Москвой в ее действиях".В разное время параллели между Путиным и Рейганом проводили аналитики Time и The National Interest. После воссоединения России с Крымом приемный сын Рейгана Майкл назвал Путина ведущим мировым лидером, а политику США оценил как плачевную. В 2021-м русистка из окружения Рейгана Сюзанна Масси, консультировавшая его по вопросам отношений с Москвой, попросила у Путина гражданство России и получила его.Короче говоря, два консерватора-традиционалиста — Путин и Рейган — нашли бы общий язык. Рейган стал бы тем, кто позвонил бы в Москву и договорился о разделе сфер влияния, чтобы ядерные сверхдержавы не провоцировали друг друга. После этого "зеленого кардинала" и его шефа довольно быстро переварила бы кишка истории.В нынешнем президенте США от Рейгана — только признаки болезни Альцгеймера. Он не тот, кто способен признавать ошибки и сменить курс в отношениях с Москвой. Если бы "зеленый кардинал" Украины правда мог вызвать дух Рейгана в Белый дом, это было бы славно. Но будем реалистами: "распутывание украинской головоломки" уместнее связывать не с прояснением в Вашингтоне, а с тем самым "критическим моментом" для ВСУ.Будем надеяться, хоть в этом Ермак не приукрашивает.

https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html

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