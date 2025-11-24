Как соскочить с крючка. У Зеленского есть первые успехи

"Тогда он может продолжать бороться всем своим маленьким сердцем", — сказал президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, что будет, если Владимир Зеленский откажется от американского мирного плана. Прозвучало угрожающе, а источники разжевали суть грозы: если криворожец заупрямится, Украина лишится американских вооружений и разведданных, а сам Зеленский будет сидеть и ждать публикации новой порции "прослушек" от антикоррупционных органов, где может прозвучать его собственный голос.

Сейчас у того, кто называет себя президентом Украины , плохо примерно все. И на фронте, потому что ВС России успешно наступают и останавливаться не планируют. И в личной жизни, потому что в категорию разыскиваемых преступников перешли его друзья, кумовья и спонсоры. И в политике, потому что одновременно очнулись все враги, которых он нажил за последние годы. И в экономике, потому что у Евросоюза деньги закончились.

Это как сидеть в центре деревянного дома, все четыре стены которого подожжены, и смотреть, как в единственную дверь входят американцы с факелами в руках, дают тебе ручку и говорят — на, подписывай. Ну или гори.

Предложение выглядело как то, от которого невозможно отказаться. Однако Зеленский , несомненно, продолжит "бороться всем своим маленьким сердцем", если оно у него вообще есть. Более того ( Трампу на заметку), натиск американцев криворожец уже парировал, а эффект внезапности, на который рассчитывал Вашингтон, ушел в песок.

Не так уж много способов выбраться из равномерно горящего дома. Направления, на которых Зеленский будет искать спасения, тоже были предсказуемы.

Отказаться от предложения американцев он не мог — слишком дорого. Следовательно, нужно соглашаться в целом, но попросить обсуждения частностей — и через них заболтать вопрос, утопить в "правочках", выиграть как можно больше времени, а потом подключить группу поддержки из Евросоюза, чтобы выиграть еще больше времени. Это украинский стандарт дипломатии.

Попытка ответить на американский план креативно — собственным планом, украино-европейским, — была обречена на провал. Но Киев Брюссель все равно попробовали — выкатили стандартный набор своих хотелок, для воплощения которых пришлось бы штурмом брать Москву . Дешевый фокус не прошел: американцы дали понять, что будут обсуждать только свой — реалистичный вариант соглашения. А требование к Зеленскому подписать его к четвергу в сочетании с внезапностью атаки давали шанс на дипломатический успех, какого не было с весны 2022 года, но криворожец все-таки смог втянуть Вашингтон в дискуссию, в ходе которой Трамп поплыл.

Сначала президент США заявил, что предложение к Украине все-таки не окончательное. Потом продлил срок действия своего ультиматума на неопределенное время. А когда госсекретарь Марко Рубио встретился в Женеве с делегациями из Киева и ЕС , подоспели те самые "правочки". Судя по словам главы Госдепа , план претерпел изменения за счет предложений Украины и Брюсселя. Каких именно предложений, пока не известно, но ошибиться трудно — таких, какие по определению неприемлемы для России

Рубио им всем, кстати, поможет — он тот еще русофоб и "ястреб". То, что новый "план Трампа" оказался скуп на поблажки для Украины, вероятно, объясняется как раз тем, что госсекретаря к его подготовке допустили на самом последнем этапе, а основную работу со стороны США, как утверждает Bloomberg, проделали зять президента Джаред Кушнер и спецпредставитель (а также друг и партнер по гольфу) Стив Уиткофф при некотором участии вице-президента Джей Ди Вэнса.

Теперь их план схлопнется, как схлопнулись все другие, где не были учтены принципиальные условия России. В изначальной редакции (тоже, впрочем, не идеальной) многие учтены как раз таки были — впервые за всю историю попыток урегулирования, однако европейские "правочки" неизбежно погубят текст.

Соответственно, задача российской дипломатии — открывать американцам глаза на хитрости криворожца и на то, что от Европы в данном случае можно не ждать конструктива — только помех. Эти люди ведут себя так, как будто войну у России выиграли.

В идеале Зеленский должен выйти из текущего раунда без оружия и разведанных — и чтоб его за это внутренние враги грызли. Тогда принуждение Украины к миру на российских (то есть единственно возможных) условиях пойдет быстрее. Иными словами, Трамп должен убедиться, что на данном этапе его проблема — это недоговороспособность киевлян и их верчение ужом на сковородке.

От первого — самого важного — натиска Трампа Зеленский уже увернулся и пустил ситуацию на самотек, что для него теперь — максимум возможного. Это в плане тактики. А стратегия криворожца в том, чтобы тянуть время в надежде на чудо. В многочисленных интервью он так часто ссылается на свой возраст, что это стало похоже на аутотренинг: я, мол, вас всех еще переживу.

Но есть у него и конкретные промежуточные дистанции, после преодоления которых, как рассчитывает Зеленский, станет полегче.

Первая из них — весна 2026 года. Если до нее дотянуть — это как минимум означает, что Украина пережила "очень тяжелую зиму". Кроме того, в апреле рискует проиграть парламентские выборы ее главный недруг внутри ЕС — премьер Венгрии Виктор Орбан , после чего могут быть задействованы новые каналы помощи Киеву со стороны Брюсселя.

Второй важный рубеж — начало 2027 года. До этого срока дожить еще сложнее, но к тому времени парламентские выборы наверняка проиграют еще и "трамписты", а конгресс США начнет активно вмешиваться во внешнюю политику. Как минимум — введет против России новые санкции. Как максимум — даст Киеву еще денег, а значит, и еще времени на то, чтобы ждать чуда.

Таковы перспективы "мирного плана Трампа", если суммировать все, что мы знаем о Зеленском, Евросоюзе и самом Трампе. Также мы знаем (все уже знают), что следующее предложение для Украины будет хуже нынешнего. Национальная тактика забалтыванья с испрашиванием невозможного приводит украинцев к таким результатам с 2014 года.

Чего мы не знаем, так это когда именно одна-две стены прогорят достаточно, чтобы на криворожца рухнул потолок. Но кажется, что скоро.