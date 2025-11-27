https://ria.ru/20251127/svo-2058184524.html
Имя первого Героя России с начала СВО хотят присвоить вершине в Дагестане
Имя первого Героя России с начала СВО хотят присвоить вершине в Дагестане
Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал идею присвоения одной из вершин Самурского хребта имени первого Героя России времен специальной военной операции... РИА Новости, 27.11.2025
Меликов поддержал идею назвать вершину Самурского хребта именем Героя России
МАХАЧКАЛА, 27 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал идею присвоения одной из вершин Самурского хребта имени первого Героя России времен специальной военной операции Нурмагомеда Гаджимагомедова.
С инициативой назвать безымянную вершину в честь Гаджимагомедова на прямую линию главы республики обратилась член экспертного совета дагестанского отделения Русского географического общества Залина Шерифова. Она отметила, что географический объект располагается в родном для павшего бойца Кулинском районе.
"Мне приятно быть председателем попечительского совета (регионального отделения – ред.) столь уважаемой общественной организации. Я предлагаю на ближайшее заседание нашего совета этот вопрос вынести, и я думаю, мы его положительно, позитивно рассмотрим. Никаких проблем не вижу", – сказал Меликов.
Гвардии старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, командир роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ-десантных войск геройски погиб 24 февраля 2022 года. Боевая машина, в которой следовал Гаджимагомедов, была подбита, он мгновенно покинул горящую машину, открыв огонь по нападавшим, что отвлекло их внимание и обеспечило возможность руководимым им военнослужащим рассредоточиться и занять круговую оборону. Во время ожесточенного боя он находился на самом опасном участке, уверенно управляя огнем подразделения. Получив тяжелые ранения, продолжал вести огонь по превосходящим силам противника до последнего патрона, но попал в окружение. Не желая сдаваться противнику, подорвал себя и окруживших его украинских боевиков последней гранатой. Третьего марта 2022 года указом президента России Владимира Путина Гаджимагомедову присвоено звание Героя России.