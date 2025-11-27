Рейтинг@Mail.ru
ОДКБ призвала США поддержать начинания России по статус-кво для ДСНВ - РИА Новости, 27.11.2025
11:50 27.11.2025 (обновлено: 13:44 27.11.2025)
ОДКБ призвала США поддержать начинания России по статус-кво для ДСНВ
ОДКБ призвала США поддержать начинания России по статус-кво для ДСНВ - РИА Новости, 27.11.2025
ОДКБ призвала США поддержать начинания России по статус-кво для ДСНВ
Страны ОДКБ призывают американскую сторону поддержать начинания РФ по сохранению статус-кво для Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 27.11.2025
ОДКБ призвала США поддержать начинания России по статус-кво для ДСНВ

Страны ОДКБ призвали США поддержать сохранение статус-кво для ДСНВ на год

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ призывают американскую сторону поддержать начинания РФ по сохранению статус-кво для Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще на год.
Текст Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ опубликован на сайте Кремля.
"Приветствуем конструктивную инициативу Российской Федерации по сохранению как минимум в течение одного года после прекращения существования в феврале 2026 года российско-американского Договора о СНВ статус-кво, сложившегося благодаря данному соглашению применительно к соответствующим арсеналам Российской Федерации и США. Призываем американскую сторону поддержать данное начинание, нацеленное на обеспечение предсказуемости и сдержанности в указанной сфере, предотвращение гонки вооружений и содействие целям Договора о нераспространении ядерного оружия", - говорится в документе.
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в четверг в Бишкеке. В нем приняли участие киргизский лидер Садыр Жапаров, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и белорусский президент Александр Лукашенко.
