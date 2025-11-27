Рейтинг@Mail.ru
Президент Таджикистана принял приглашение Путина на встречу лидеров СНГ - РИА Новости, 27.11.2025
13:14 27.11.2025 (обновлено: 13:15 27.11.2025)
Президент Таджикистана принял приглашение Путина на встречу лидеров СНГ
Президент Таджикистана принял приглашение Путина на встречу лидеров СНГ
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял приглашение российского коллеги Владимира Путина на встречу лидеров стран СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге... РИА Новости, 27.11.2025
Новости
Президент Таджикистана принял приглашение Путина на встречу лидеров СНГ

Рахмон принял приглашение Путина на встречу лидеров СНГ в Петербурге в декабре

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи на полях саммита ОДКБ в Бишкеке. 27 ноября 2025
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял приглашение российского коллеги Владимира Путина на встречу лидеров стран СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге 21 декабря.
"Я с большим удовольствием принимаю ваше приглашение 21 декабря встретиться в Санкт-Петербурге. Как мы, друзья, традиционно собираемся каждый год перед Новым годом", - сказал Рахмон на встрече с Путиным в Бишкеке.
Путин 25-27 ноября работает в Бишкеке. Президент РФ принял участие в российско-киргизских переговорах, провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также выступил на саммите ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи на полях саммита ОДКБ в Бишкеке. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин пообещал хорошую культурную программу для лидеров СНГ в Петербурге
Санкт-ПетербургБишкекТаджикистанВладимир ПутинЭмомали РахмонАлександр ЛукашенкоСНГОДКБВ мире
 
 
