Путин отметил вклад Михалкова в создание премии "Бриллиантовая бабочка"

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал открытую Евразийскую кинопремию "Бриллиантовая бабочка" ярким и впечатляющим проектом, а также отметил вклад в её создание режиссера Никиты Михалкова. Приветствие главы государства на церемонии зачитал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Первая церемония Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" проходит в Мастерской "12" Никиты Михалкова

"Дорогие друзья, сердечно приветствую вас на церемонии вручения кинопремии "Бриллиантовая бабочка", ключевом мероприятии Евразийской Академии кинематографических искусств. Отмечу, что этот яркий, впечатляющий проект состоялся во многом благодаря подвижничеству, энтузиазму и вдохновению Никиты Сергеевича Михалкова, его стремлению создать творческую площадку для профессионального и дружеского общения талантливых актеров и режиссеров, композиторов и сценаристов, операторов и художников из России и других государств", - говорится в послании президента РФ.

Путин , обращаясь к гостям церемонии, отметил, что их объединяет искренняя любовь к своему делу, приверженность высоким идеалам, духовно-нравственным ценностям, уважение к истории и культуре народов участвующих в премии стран и, конечно, глубокое понимание уникальной роли кино в жизни людей.

"Уверен, что нынешняя церемония пройдёт в тёплой, доброжелательной атмосфере, станет настоящим праздником для всех присутствующих, послужит укреплению международного гуманитарного взаимодействия", - заключил Путин.

Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Белоруссия, Индонезия, Вьетнам, В список для рассмотрения экспертным советом премии вошли 34 фильма. В конкурсе участвуют фильмы стран, разделяющих общие культурные и духовные традиции. Свои картины представили Россия, Китай Иран и другие. Каждая из этих стран направила работы, отражающие особенности и богатство национального кинематографа.