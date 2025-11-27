Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил вклад Михалкова в создание премии "Бриллиантовая бабочка"
Культура
 
19:25 27.11.2025
Путин отметил вклад Михалкова в создание премии "Бриллиантовая бабочка"
Путин отметил вклад Михалкова в создание премии "Бриллиантовая бабочка" - РИА Новости, 27.11.2025
Путин отметил вклад Михалкова в создание премии "Бриллиантовая бабочка"
Президент России Владимир Путин назвал открытую Евразийскую кинопремию "Бриллиантовая бабочка" ярким и впечатляющим проектом, а также отметил вклад в её... РИА Новости, 27.11.2025
культура
россия
владимир путин
никита михалков
владимир мединский
россия
россия, владимир путин, никита михалков, владимир мединский
Культура, Россия, Владимир Путин, Никита Михалков, Владимир Мединский
Путин отметил вклад Михалкова в создание премии "Бриллиантовая бабочка"

Путин отметил вклад Михалкова в создание кинопремии "Бриллиантовая бабочка"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Никита Михалков
Владимир Путин и Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Никита Михалков. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал открытую Евразийскую кинопремию "Бриллиантовая бабочка" ярким и впечатляющим проектом, а также отметил вклад в её создание режиссера Никиты Михалкова. Приветствие главы государства на церемонии зачитал помощник президента РФ Владимир Мединский.
Первая церемония Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" проходит в Мастерской "12" Никиты Михалкова.
Режиссер и актер Никита Михалков на чрезвычайном съезде Союза кинематографистов в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Как пытаются стереть русский код": откровения Никиты Михалкова
20 ноября, 17:17
"Дорогие друзья, сердечно приветствую вас на церемонии вручения кинопремии "Бриллиантовая бабочка", ключевом мероприятии Евразийской Академии кинематографических искусств. Отмечу, что этот яркий, впечатляющий проект состоялся во многом благодаря подвижничеству, энтузиазму и вдохновению Никиты Сергеевича Михалкова, его стремлению создать творческую площадку для профессионального и дружеского общения талантливых актеров и режиссеров, композиторов и сценаристов, операторов и художников из России и других государств", - говорится в послании президента РФ.
Путин, обращаясь к гостям церемонии, отметил, что их объединяет искренняя любовь к своему делу, приверженность высоким идеалам, духовно-нравственным ценностям, уважение к истории и культуре народов участвующих в премии стран и, конечно, глубокое понимание уникальной роли кино в жизни людей.
"Уверен, что нынешняя церемония пройдёт в тёплой, доброжелательной атмосфере, станет настоящим праздником для всех присутствующих, послужит укреплению международного гуманитарного взаимодействия", - заключил Путин.
В список для рассмотрения экспертным советом премии вошли 34 фильма. В конкурсе участвуют фильмы стран, разделяющих общие культурные и духовные традиции. Свои картины представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Белоруссия, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие. Каждая из этих стран направила работы, отражающие особенности и богатство национального кинематографа.
Фильм "Двое в одной жизни, не считая собаки" режиссёра Андрея Зайцева выдвинут для участия в премии от России.
Владимир Путин и Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Путин на юбилее Михалкова пожелал, чтобы у России все было хорошо
26 октября, 14:32
 
Культура Россия Владимир Путин Никита Михалков Владимир Мединский
 
 
