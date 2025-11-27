https://ria.ru/20251127/putin-2058002227.html
Путин пригласил Рахмона на неформальный саммит лидеров стран СНГ
Путин пригласил Рахмона на неформальный саммит лидеров стран СНГ - РИА Новости, 27.11.2025
Путин пригласил Рахмона на неформальный саммит лидеров стран СНГ
Президент России Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона на неформальный саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце года. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T13:07:00+03:00
2025-11-27T13:07:00+03:00
2025-11-27T13:16:00+03:00
таджикистан
санкт-петербург
россия
владимир путин
эмомали рахмон
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058011771_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_d15d56f5473a1a262eb044accfe562c1.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2057998945.html
таджикистан
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058011771_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_6cc095fc8458b6f82031ee81999a103c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, санкт-петербург, россия, владимир путин, эмомали рахмон, снг, в мире
Таджикистан, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, СНГ, В мире
Путин пригласил Рахмона на неформальный саммит лидеров стран СНГ
Путин пригласил Рахмона на неформальный саммит СНГ в Петербурге в конце года