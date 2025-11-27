https://ria.ru/20251127/putin-2057915961.html
Путин побеседовал с лидером Казахстана
Путин побеседовал с лидером Казахстана - РИА Новости, 27.11.2025
Путин побеседовал с лидером Казахстана
Президент России Владимир Путин перед встречей лидеров стран ОДКБ в узком составе в Бишкеке кратко побеседовал "на ногах" с лидером Казахстана Касым-Жомартом... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T09:36:00+03:00
2025-11-27T09:36:00+03:00
2025-11-27T09:36:00+03:00
в мире
россия
казахстан
киргизия
владимир путин
касым-жомарт токаев
садыр жапаров
одкб
россия
казахстан
киргизия
2025
Путин побеседовал с лидером Казахстана
Путин и Токаев провели короткую встречу на саммите ОДКБ