Рейтинг@Mail.ru
Путин побеседовал с лидером Казахстана - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/putin-2057915961.html
Путин побеседовал с лидером Казахстана
Путин побеседовал с лидером Казахстана - РИА Новости, 27.11.2025
Путин побеседовал с лидером Казахстана
Президент России Владимир Путин перед встречей лидеров стран ОДКБ в узком составе в Бишкеке кратко побеседовал "на ногах" с лидером Казахстана Касым-Жомартом... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T09:36:00+03:00
2025-11-27T09:36:00+03:00
в мире
россия
казахстан
киргизия
владимир путин
касым-жомарт токаев
садыр жапаров
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054522808_0:82:3060:1803_1920x0_80_0_0_278d8b22a0e746f3dc392a17832077ab.jpg
https://ria.ru/20251126/odkb-1833097213.html
россия
казахстан
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054522808_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_953b4962c30ee995cf09682d74c816e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, казахстан, киргизия, владимир путин, касым-жомарт токаев, садыр жапаров, одкб
В мире, Россия, Казахстан, Киргизия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, ОДКБ
Путин побеседовал с лидером Казахстана

Путин и Токаев провели короткую встречу на саммите ОДКБ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед встречей лидеров стран ОДКБ в узком составе в Бишкеке кратко побеседовал "на ногах" с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
В Киргизии началось заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе. Оно проходит под председательством Киргизии. В нем принимают участие киргизский лидер Садыр Жапаров, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и белорусский президент Александр Лукашенко.
Путин и Токаев, беседуя, вместе зашли в зал заседания. Видеокадры распространила пресс-служба Кремля.
Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
26 ноября, 16:01
 
В миреРоссияКазахстанКиргизияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевСадыр ЖапаровОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала