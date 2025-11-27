https://ria.ru/20251127/odkb-2057931627.html
ОДКБ может быстро реагировать на вызовы, заявил глава минобороны Белоруссии
ОДКБ может быстро реагировать на вызовы, заявил глава минобороны Белоруссии - РИА Новости, 27.11.2025
ОДКБ может быстро реагировать на вызовы, заявил глава минобороны Белоруссии
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ОДКБ не теряет актуальности, может быстро реагировать на вызовы, направленные на развал стран изнутри. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:48:00+03:00
2025-11-27T10:48:00+03:00
2025-11-27T13:50:00+03:00
ОДКБ может быстро реагировать на вызовы, заявил глава минобороны Белоруссии
Хренин: ОДКБ не допустил развала Казахстана изнутри