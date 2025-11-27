Рейтинг@Mail.ru
ОДКБ может быстро реагировать на вызовы, заявил глава минобороны Белоруссии - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 27.11.2025 (обновлено: 13:50 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/odkb-2057931627.html
ОДКБ может быстро реагировать на вызовы, заявил глава минобороны Белоруссии
ОДКБ может быстро реагировать на вызовы, заявил глава минобороны Белоруссии - РИА Новости, 27.11.2025
ОДКБ может быстро реагировать на вызовы, заявил глава минобороны Белоруссии
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ОДКБ не теряет актуальности, может быстро реагировать на вызовы, направленные на развал стран изнутри. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:48:00+03:00
2025-11-27T13:50:00+03:00
в мире
белоруссия
казахстан
таджикистан
виктор хренин
касым-жомарт токаев
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058023053_0:11:1280:731_1920x0_80_0_0_b200211e1634681be21dd0826c0132a9.jpg
https://ria.ru/20251127/odkb-2057931228.html
белоруссия
казахстан
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058023053_35:0:1280:934_1920x0_80_0_0_19e78acdfd3ab7fbee61bee0b395aad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, казахстан, таджикистан, виктор хренин, касым-жомарт токаев, одкб
В мире, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Виктор Хренин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
ОДКБ может быстро реагировать на вызовы, заявил глава минобороны Белоруссии

Хренин: ОДКБ не допустил развала Казахстана изнутри

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramМинистр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин общается с журналистами на полях саммита ОДКБ. 27 ноября 2025
Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин общается с журналистами на полях саммита ОДКБ. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram
Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин общается с журналистами на полях саммита ОДКБ. 27 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ОДКБ не теряет актуальности, может быстро реагировать на вызовы, направленные на развал стран изнутри.
"Это полная ерунда. Так мы к этому относимся. Это говорят люди недалекие", - сказал министр журналистам на полях саммита ОДКБ, отвечая на вопрос о критике в адрес ОДКБ об утрате актуальности организации. Его слова приводит агентство Белта.
Министр подчеркнул, что "ОДКБ имеет свою силу". "Казахстан, 2022 год, показали, что мы можем быстро реагировать на такие серьезные вызовы, которые прежде всего заточены, чтобы страну развалить изнутри", - заявил Хренин.
В январе 2022 года в Казахстан были введены миротворческие силы ОДКБ. Они были развёрнуты по просьбе казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева на фоне массовых беспорядков в стране. Свои подразделения в республику направили все союзники: Белоруссия, Таджикистан, Россия, Киргизия и Армения. Военные миссии ОДКБ обеспечили охрану стратегических объектов и после стабилизации обстановки были выведены из республики.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
ОДКБ гарантирует безопасность на евразийском регионе, заявил Путин
Вчера, 10:36
 
В миреБелоруссияКазахстанТаджикистанВиктор ХренинКасым-Жомарт ТокаевОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала