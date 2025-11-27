https://ria.ru/20251127/odkb-2057911673.html
В Киргизии началось заседание саммита ОДКБ в узком составе
В Киргизии началось заседание саммита ОДКБ в узком составе - РИА Новости, 27.11.2025
В Киргизии началось заседание саммита ОДКБ в узком составе
Заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе началось в Киргизии, передает корреспондент... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T09:20:00+03:00
2025-11-27T09:20:00+03:00
2025-11-27T09:32:00+03:00
в мире
киргизия
казахстан
россия
садыр жапаров
касым-жомарт токаев
владимир путин
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057913959_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_51f84eb38d97f367cd81b75b1bde5f94.jpg
https://ria.ru/20251126/odkb-1833097213.html
киргизия
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057913959_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3cfeb95a124b74067bd239112d4a8457.jpg
Заседание саммита ОДКБ в узком составе
Заседании саммита ОДКБ в узком составе
2025-11-27T09:20
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, казахстан, россия, садыр жапаров, касым-жомарт токаев, владимир путин, одкб
В мире, Киргизия, Казахстан, Россия, Садыр Жапаров, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, ОДКБ
В Киргизии началось заседание саммита ОДКБ в узком составе
В Бишкеке началось заседание саммита ОДКБ в узком составе