В Киргизии началось заседание саммита ОДКБ в узком составе - РИА Новости, 27.11.2025
09:20 27.11.2025 (обновлено: 09:32 27.11.2025)
В Киргизии началось заседание саммита ОДКБ в узком составе
В Бишкеке началось заседание саммита ОДКБ в узком составе

БИШКЕК, 27 ноя – РИА Новости. Заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе началось в Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание Совета проходит под председательством Киргизии. В нем принимают участие киргизский лидер Садыр Жапаров, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и белорусский президент Александр Лукашенко.
После узкого круга главы государств проведут переговоры в расширенном составе. Ожидается, что лидеры стран подведут итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период, рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности. Кроме того, запланирована процедура подписания документов, в том числе итоговой декларации, в которой будет зафиксирован единый подход государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.
Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
26 ноября, 16:01
 
В миреКиргизияКазахстанРоссияСадыр ЖапаровКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинОДКБ
 
 
