В Москве началась церемония кинопремии "Бриллиантовая бабочка"
В Москве началась церемония кинопремии "Бриллиантовая бабочка" - РИА Новости, 27.11.2025
В Москве началась церемония кинопремии "Бриллиантовая бабочка"
Первая церемония Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" началась в Мастерской "12" Никиты Михалкова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T19:45:00+03:00
2025-11-27T19:45:00+03:00
2025-11-27T20:21:00+03:00
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Первая церемония Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" началась в Мастерской "12" Никиты Михалкова, передает корреспондент РИА Новости.
В список для рассмотрения экспертным советом премии вошли 34 фильма. В конкурсе участвуют фильмы стран, разделяющих общие культурные и духовные традиции. Свои картины представили Россия
, Китай
, Турция
, Киргизия
, Таджикистан
, Туркмения
, Сербия
, Узбекистан
, Венесуэла
, Куба
, Сенегал
, ЮАР
, Пакистан
, Белоруссия
, Индонезия
, Вьетнам
, Иран
и другие. Каждая из этих стран направила работы, отражающие особенности и богатство национального кинематографа.
Фильм "Двое в одной жизни, не считая собаки" режиссёра Андрея Зайцева выдвинут для участия в премии от России.
В апреле премию и Евразийскую академию кинематографических искусств представили в рамках Московского международного кинофестиваля. Инициатором создания премии выступил режиссер Никита Михалков
.
Награды будут вручены в номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучший актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство".