В Москве началась церемония кинопремии "Бриллиантовая бабочка" - РИА Новости, 27.11.2025
19:45 27.11.2025 (обновлено: 20:21 27.11.2025)
В Москве началась церемония кинопремии "Бриллиантовая бабочка"
В Москве началась церемония кинопремии "Бриллиантовая бабочка" - РИА Новости, 27.11.2025
В Москве началась церемония кинопремии "Бриллиантовая бабочка"
Первая церемония Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" началась в Мастерской "12" Никиты Михалкова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2025
россия, никита михалков, москва
Культура, Россия, Никита Михалков, Москва
В Москве началась церемония кинопремии "Бриллиантовая бабочка"

В Москве началась первая церемония кинопремии "Бриллиантовая бабочка"

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевПервая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" в "Мастерской 12" Никиты Михалкова
Первая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии Бриллиантовая бабочка в Мастерской 12 Никиты Михалкова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Первая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" в "Мастерской 12" Никиты Михалкова
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Первая церемония Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" началась в Мастерской "12" Никиты Михалкова, передает корреспондент РИА Новости.
В список для рассмотрения экспертным советом премии вошли 34 фильма. В конкурсе участвуют фильмы стран, разделяющих общие культурные и духовные традиции. Свои картины представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Белоруссия, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие. Каждая из этих стран направила работы, отражающие особенности и богатство национального кинематографа.
Фильм "Двое в одной жизни, не считая собаки" режиссёра Андрея Зайцева выдвинут для участия в премии от России.
В апреле премию и Евразийскую академию кинематографических искусств представили в рамках Московского международного кинофестиваля. Инициатором создания премии выступил режиссер Никита Михалков.
Награды будут вручены в номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучший актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство".
КультураРоссияНикита МихалковМосква
 
 
