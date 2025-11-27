Рейтинг@Mail.ru
"Ливерпуль" проиграл в ЛЧ и потерпел третье разгромное поражение подряд
Футбол
 
00:56 27.11.2025
"Ливерпуль" проиграл в ЛЧ и потерпел третье разгромное поражение подряд
"Ливерпуль" проиграл в ЛЧ и потерпел третье разгромное поражение подряд
Нидерландский ПСВ одержал разгромную победу над английским "Ливерпулем" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
"Ливерпуль" проиграл в ЛЧ и потерпел третье разгромное поражение подряд

"Ливерпуль" проиграл ПСВ в ЛЧ и потерпел третье разгромное поражение подряд

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Нидерландский ПСВ одержал разгромную победу над английским "Ливерпулем" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе ПСВ дублем отметился Коухаиб Дриош (73-я и 90+1-я минуты), мячи забили Иван Перишич (6, пенальти), Гус Тил (56). У хозяев отличился Доминик Собослаи (16).
Лига чемпионов УЕФА
26 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Ливерпуль
1 : 4
ПСВ Эйндховен
16‎’‎ • Доминик Собослаи
(Коди Гакпо)
06‎’‎ • Иван Перишич (П)
56‎’‎ • Гус Тиль
(Мауро Джуниор)
73‎’‎ • Каухайб Дриауех
(Рикардо Пепи)
90‎’‎ • Каухайб Дриауех
(Сержиньо Дест)
"Ливерпуль" (9 очков) одержал три победы и два поражения в основном этапе Лиги чемпионов. Команда Аре Слота проиграла три матча подряд во всех соревнованиях. Ранее клуб потерпел разгромные поражения от "Манчестер Сити" (0:3) и "Ноттингем Форест" (0:3) в чемпионате Англии. В активе ПСВ (8) две победы, две ничьих и поражение.
В следующем туре "Ливерпуль" 9 ноября сыграет в гостях с итальянским "Интером", ПСВ в этот же день примет испанский "Атлетико".
