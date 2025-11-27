"Ливерпуль" проиграл в ЛЧ и потерпел третье разгромное поражение подряд

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе ПСВ дублем отметился Коухаиб Дриош (73-я и 90+1-я минуты), мячи забили Иван Перишич (6, пенальти), Гус Тил (56). У хозяев отличился Доминик Собослаи (16).

"Ливерпуль" (9 очков) одержал три победы и два поражения в основном этапе Лиги чемпионов. Команда Аре Слота проиграла три матча подряд во всех соревнованиях. Ранее клуб потерпел разгромные поражения от "Манчестер Сити" (0:3) и "Ноттингем Форест" (0:3) в чемпионате Англии. В активе ПСВ (8) две победы, две ничьих и поражение.