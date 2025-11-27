Ученые оценили влияние космического полета на репродуктивную систему

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Факторы космического полета, которые принято считать негативными, оказывают на репродуктивную систему живых организмов и положительное влияние, об этом свидетельствуют эксперименты с мухами-дрозофилами на орбите, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Ирина Огнева.

"И невесомость, и перегрузки оказывают влияние на состояние репродуктивной системы и половых клеток и, кстати, не всегда негативное - некоторые эффекты можно оценивать как положительные и даже предлагать новые подходы для использования во вспомогательных репродуктивных технологиях на Земле", - сказал Огнева.

По ее словам, такие выводы были сделаны, в частности, на основе результатов эксперимента с выращиванием мух сначала на Международной космической станции, а затем их потомков на биоспутнике "Бион-М" №2.

Продолжение этого эксперимента, как ожидается, пройдет с 27 ноября по 9 декабря. Ученые отправят 12-е и 13-е поколения мух на МКС на корабле "Союз МС-28", чтобы получить на станции 14-е поколение. Их вернет на Землю "Союз МС-27", который с 8 апреля находится в составе станции.