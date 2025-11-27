Рейтинг@Mail.ru
Ученые оценили влияние космического полета на репродуктивную систему
05:53 27.11.2025
Ученые оценили влияние космического полета на репродуктивную систему
Ученые оценили влияние космического полета на репродуктивную систему
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Космос положительно влияет на репродуктивную систему

Космос положительно влияет на репродуктивную систему

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Факторы космического полета, которые принято считать негативными, оказывают на репродуктивную систему живых организмов и положительное влияние, об этом свидетельствуют эксперименты с мухами-дрозофилами на орбите, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Ирина Огнева.
"И невесомость, и перегрузки оказывают влияние на состояние репродуктивной системы и половых клеток и, кстати, не всегда негативное - некоторые эффекты можно оценивать как положительные и даже предлагать новые подходы для использования во вспомогательных репродуктивных технологиях на Земле", - сказал Огнева.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Космонавт Кудь-Сверчков рассказал, как дети хотели отправить в космос кота
6 ноября, 21:25
По ее словам, такие выводы были сделаны, в частности, на основе результатов эксперимента с выращиванием мух сначала на Международной космической станции, а затем их потомков на биоспутнике "Бион-М" №2.
Продолжение этого эксперимента, как ожидается, пройдет с 27 ноября по 9 декабря. Ученые отправят 12-е и 13-е поколения мух на МКС на корабле "Союз МС-28", чтобы получить на станции 14-е поколение. Их вернет на Землю "Союз МС-27", который с 8 апреля находится в составе станции.
Огнева подчеркнула, что внимание мировых ученых все сильнее привлекают исследования о передаче эпигенетической информации о факторах окружающей среды следующим поколениям.
Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.04.2019
На МКС могут изучить влияние космоса на нервную систему мух
9 апреля 2019, 04:17
 
